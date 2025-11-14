Un manto de luces transformará Capitanía esta Navidad en un escenario para artistas de Badajoz

Badajoz ya calienta motores para vivir una Navidad a lo grande. La delegación de Comercio del ayuntamiento ha presentado este viernes la campaña con la que quiere dar un impulso decisivo al comercio local y convertir las principales zonas de tiendas y negocios en un gran escenario de actividad para quienes paseen por el centro en estas fechas.

El concejal del área, Yayo Buzo, ha dado a conocer las propuestas en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por María Mangas, gerente de Comercio y por dos personajes caracterizados como protagonistas de El Grinch, que han aportado un toque divertido y navideño a la presentación.

Uno de los grandes atractivos será el tren navideño, que este año asume directamente el ayuntamiento. El recorrido habitual por las zonas comerciales de Menacho y el Casco Antiguo se amplía por primera vez hasta conectar el entorno de El Corte Inglés con la avenida principal del barrio de San Roque, abriendo así el itinerario a nuevas áreas de consumo.

El tren navideño recorre la calle Menacho de Badajoz en 2024. / Andrés Rodríguez

La música, otro de los pilares de la programación

Artistas locales como Flaco Rodríguez, Josué Delgado, Blanca García, Pepe Peña o Fernando Merchán ofrecerán conciertos los días 26 y 27 de diciembre, así como el 2 y 3 de enero, en diferentes puntos del centro: plaza de La Soledad, la confluencia de Menacho con Guardia Civil, plaza de San Juan y especialmente, plaza López de Ayala, donde se instalará un gran manto de luces que se convertirá en el escenario principal de estas actuaciones.

Este espacio también acogerá dos grandes citas familiares: un concierto infantil de CantaJuego el día 26 de diciembre a las 17.00 horas y una actuación del coro flamenco el 3 de enero a las 12.00 horas.

Los más pequeños podrán disfrutar asimismo de talleres de decoración de galletas navideñas, una actividad con plazas limitadas que suele generar gran demanda. Se celebrará en grupos reducidos los días 20 y 27 de diciembre y 3 de enero, tanto en la sede de la Asociación de Comerciantes de Menacho como en la Casa de los Sentidos del Casco Antiguo.

La plaza de Capitanía contará además con un fotomatón navideño y las calles del centro recibirán la visita de pasacalles y espectáculos itinerantes, algunos protagonizados por el propio Grinch, que acompañarán la animación comercial durante las semanas previas a Reyes. Otra de las novedades será el desfile de la Banda de Cornetas y Tambores del Resucitado, que recorrerá Menacho y el Casco Antiguo interpretando villancicos.

Iluminación

El alumbrado navideño se encenderá el viernes 28 de noviembre, como cada año desde la plaza de España, iluminando tanto el conjunto de la ciudad como los centros comerciales abiertos del Casco Antiguo y Menacho. Además, la delegación de Comercio instalará nuevas figuras y adornos en varias calles para reforzar la ambientación festiva.

Buzo ha destacado que el comercio local “es esencial para la identidad de Badajoz” y ha señalado que la campaña incluye un spot promocional que refleja “el valor de comprar en las tiendas de toda la vida, esas que forman parte de nuestra historia”.

Con estas actividades, el ayuntamiento aspira, un año más, a potenciar el consumo de proximidad, dinamizar las calles y convertir la Navidad pacense en una experiencia participativa.