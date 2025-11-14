Sin marquesina y con un acceso "peligroso": vecinos de San Fernando denuncian el estado de una parada de autobús

Hace más de un mes que la marquesina de la parada de autobús situada al inicio de la avenida Carolina Coronado, junto a la Casa de las Aguas, fue retirada. Desde entonces, la acera presenta un hueco cubierto con tablones de madera y protegido con vallas, una situación que los vecinos consideran insegura y “totalmente inaceptable”.

Rufi pasa a diario por este tramo con la ayuda de un andador. Su cuidadora explica que atravesar la zona se ha vuelto casi imposible. “Esto es una vergüenza para las personas mayores. Lleva así semanas y aquí no se puede pasar. Con el andador es imposible”, denuncia. Cuando llueve, la madera se vuelve aún más resbaladiza, lo que multiplica el riesgo de caída.

“El autobús a veces ni para”

La falta de marquesina no solo complica el paso, también afecta a quienes usan el transporte público. Aquí entra el testimonio de Isidro Gallego, vecino del barrio, que asegura que el problema va más allá de una obra sin terminar.

Explica que muchos usuarios esperan o se resguardan de la lluvia a varios metros de la parada, en los balcones, y eso provoca confusiones. “El autobús a veces parece que no ve a la gente y sigue de largo. Como no ve a nadie en la parada, no para”, cuenta. Según él, no ha habido ningún avance visible por parte del ayuntamiento en el entorno desde el inicio de los trabajos: “Esto lleva más de un mes así. Lo abrieron y no han vuelto más. Ni un trabajador”.

Manuel Gallego en el espacio vallado donde el ayuntamiento retiró la marquesina. / Santi García

Manuel Gallego también suele pasar por la zona y coincide en que la situación es insostenible. “Es horroroso. Al final alguien se va a matar aquí”, advierte. Este vecino, que lleva toda la vida viviendo en la zona, asegura que la situación se complica en los días de viento y lluvia, ya que los tablones de madera "se pueden levantar y salir despedidos". "Esto es un peligro. Y encima pasa mucha gente mayor, personas en silla de ruedas, gente con carros… nos obligan a cruzar la avenida”, critica.

La acera donde estaba la antigua marquesina es una de las más transitadas del barrio. Por ella pasan a diario personas mayores, familias, usuarios de transporte público y vecinos que acceden a distintos servicios de la zona. Las vallas, los tablones y el socavón estrechan el paso y obligan a muchos a rodear o cruzar al otro lado de la avenida.

Mientras tanto, la obra continúa en el mismo estado que hace un mes. Los residentes piden "que se reponga la marquesina" o que, al menos, "se habilite un paso seguro de manera inmediata".