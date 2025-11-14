'Pipiolos' y 'Ciao Bambina', premiados en el Festival de Cine LGTBI de Badajoz

El jurado oficial de la 28ª edición de FanCineQueer, el Festival Internacional de Cine LGBTI de Extremadura, ha decidido otorgar el Premio al Mejor Cortometraje de Ficción a 'Pipiolos', dirigido por Daniel Sánchez Arévalo, y el Premio al Mejor Cortometraje Documental a 'Ciao Bambina', de Afioco Gnecco y Carolina Yuste.

Ambas obras han sido reconocidas por "su mirada sensible, innovadora y profundamente humana sobre las distintas formas del amor, la identidad y la diversidad sexual, reafirmando el compromiso de FanCineQueer con el talento emergente y la creación libre", destaca la organización del estival a través de un comunicado.

Con 'Pipiolos', el cineasta Daniel Sánchez Arévalo (ganador de un Premio Goya y autor de títulos emblemáticos como 'Azuloscurocasinegro' y 'Primos') firma un relato breve, "luminoso y profundamente emotivo sobre el descubrimiento de la identidad y los primeros pasos hacia la madurez emocional". El jurado ha destacado la capacidad del corto para retratar con autenticidad la inocencia, la curiosidad y la vulnerabilidad propias de la adolescencia, abordando la diversidad afectiva con naturalidad y ternura. Su narrativa ágil y su cuidada puesta en escena lo convierten en una obra que trasciende el formato corto para emocionar y conectar con el público de todas las edades.

'Pipiolos' figura además entre los candidatos a la nominación al Goya 2026 al Mejor Cortometraje de Ficción y consolida a Sánchez Arévalo "como uno de los autores más sensibles y coherentes del panorama cinematográfico español".

Documental de la actriz pacense

Por su parte, 'Ciao Bambina', dirigido por Afioco Gnecco y Carolina Yuste, ha sido reconocido con el Premio al Mejor Cortometraje Documental por su potente retrato de la memoria, la identidad y la migración queer. El corto combina testimonios reales, material de archivo y una mirada poética que explora la nostalgia, el desarraigo y la búsqueda de un lugar propio, abordando con delicadeza las intersecciones entre género, territorio y memoria.

El jurado ha subrayado su honestidad emocional y su fuerza visual, así como el compromiso de sus directores con una narrativa que reivindica la memoria colectiva desde una sensibilidad profundamente contemporánea.

'Ciao Bambina' fue nominado al Goya 2025 al Mejor Cortometraje Documental y confirma el talento y la proyección de sus creadores. En el caso de Carolina Yuste, la intérprete y realizadora extremeña suma este reconocimiento a su trayectoria como actriz, galardonada con dos Premios Goya: a la Mejor Actriz de Reparto por Carmen y Lola y a la Mejor Actriz Protagonista por La infiltrada.

Gala de entrega

Los premios se entregarán durante la gala de clausura del festival, que tendrá lugar mañana sábado, 15 de noviembre, a las 20.30 horas en el Palacio de Congresos de

Badajoz, en una ceremonia presentada por Tavi Gallart y dirigida por Javier Herrera.

La entrada a la misma será gratuita hasta completar el aforo.

Estos galardones se suman a los ya anunciados por FanCineQueer, que reconocen a Samantha Hudson, Secun de la Rosa, Leonardo Dantés y el colectivo Veracuir, que completan el palmarés del festival.