Rey Enigma aterriza en Badajoz para enfrentarse a 20 personas en un trepidante torneo de ajedrez

Rey Enigma, el famoso ajedrecista y creador de contenido, aterriza en Badajoz. Lo hace para enfrentarse contra 20 jugadores que intentarán desenmascarar a este reconocido jugador.

Este es el punto más álgido de la IV Semana del Ajedrez de la Diputación de Badajoz. Un año más se celebra en el Hospital Centro Vivo y continúa consolidándose como una cita de referencia para los aficionados a este deporte. La programación combina talleres escolares, conferencias especializadas, exhibiciones y un torneo multitudinario.

La programación

Los talleres se han desarrollado entre el jueves y el viernes y han vuelto a contar con una elevada participación escolar. Las intensas lluvias obligaron a modificar sobre la marcha uno de ellos, pero la organización logró salvar la actividad. "Debido a las inclemencias climatológicas el colegio no pudo trasladarse, así que me acerqué allí a última hora y pudimos realizar el taller sin ningún problema", explica Daniel Gragera, vicepresidente de la Federación Extremeña de Ajedrez.

Otro de los puntos fuertes del programa de este año es la conferencia que se celebra el sábado a las 12.00 y que está dedicada al nuevo libro sobre Ruy López, que está generando un notable interés. El volumen cuenta con la colaboración del prestigioso divulgador Leontxo García, así como con la ayuda de historiadores y especialistas internacionales. "Estamos muy satisfechos con el trabajo realizado. Ruy López es muy conocido, pero nadie había profundizado en su biografía como ahora", señala Gragera, autor junto a su hermano de este libro. Ruy López fue un afamado ajedrecista zafrense al que en el siglo XVI consideraron como el primer campeón oficioso del mundo y el padre de la teoría del juego de los sesenta y cuatro escaques.

Así, destaca la labor de investigación en archivos como el de Indias o el Histórico de Zafra, donde se ha encontrado documentación del siglo XVI que corrige datos asumidos durante décadas. El libro ya supera los 300 ejemplares vendidos y ha contado con el apoyo de más de un centenar de instituciones, entre ellas las prestigiosas universidades de Princeton o Harvard.

Un enigma que atrae

La gran atracción de esta edición será la presencia de Rey Enigma, una figura que conecta especialmente con el público joven. "Todos los niños que han participado en los talleres lo conocían; es posiblemente el youtuber de ajedrez más famoso del mundo", apunta Daniel Gragera. El creador, famoso por su traje ajedrezado, su máscara y su voz modulada, disputará a las 17:00 horas una simultánea contra veinte jugadores solo Sub 1900 de ELO FIDE. Es una actividad totalmente gratuita, pero con plazas muy limitadas, según informan desde la organización. Una vez esta partida simultánea haya finalizado, Rey Enigma ofrecerá una segunda demostración con seis partidas rápidas de dos minutos, retransmitidas en directo desde el Hospital Centro Vivo a través de Youtube.

Este ajedrecista cuenta con una trayectoria muy extensa, se ha enfrentado a grandes jugadores como son Carlsen, Kárpov, Kaspárov o Nakamura. Además, su popularidad en redes hace que la expectación por verlo se haya disparado. "Vamos a ver si es capaz de ganar las veinte partidas a la vez. Es un personaje de talla mundial, siempre enmascarado, y nadie sabe quién es realmente", define el vicepresidente federativo. Su aparición televisiva en Got Talent, donde logró tablas con Anatoli Kárpov, contribuyó a consolidar su fama internacional.

La semana culminará el domingo con un torneo que reunirá a cien participantes, cuyas plazas se agotaron con la misma rapidez que las de la exhibición. "La expectación está siendo increíble", resume Gragera. Y señala que esperan que "acudan muchas familias y, sobre todo, muchos niños que quieren conocer a Rey Enigma y fotografiarse con él". Y, quién sabe, si lograrán conocer su identidad.