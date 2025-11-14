Suspendido el ensayo solidario de la Oración en el Huerto previsto para este sábado en Badajoz

El ensayo solidario que el grupo joven de la hermandad de la Oración en el Huerto de Badajoz tenía previsto celebrar este sábado 15 de noviembre, finalmente ha sido suspendido debido a las condiciones meteorológicas adversas que afectan a toda la ciudad. La actividad, que iba a desarrollar su tercera edición bajo el lema 'Tu ayuda pesa más que un kilo', formaba parte de la obra social que impulsa esta agrupación juvenil desde 2023.

El ensayo iba a partir de la iglesia de la Purísima Concepción y recorrer diversas calles del Casco Antiguo para recoger alimentos destinados a Cáritas. La organización contaba con la colaboración de la banda de cornetas y tambores Resucitado de Badajoz y con numerosos costaleros que cada Semana Santa llevan a los titulares de la hermandad. En esta ocasión, el paso elegido era el de Nuestra Señora de los Dolores, cuyo acompañamiento pretendía convertir la jornada en una cita especialmente emotiva.

El itinerario previsto incluía calles tan representativas como San Juan, Arias Montano, plaza de la Soledad, Francisco Pizarro, Menacho o el paseo de San Francisco, para regresar posteriormente al templo por la plaza de España. Un recorrido diseñado para maximizar la participación ciudadana y facilitar la entrega de alimentos a los jóvenes cofrades.

Animan a colaborar

Desde la hermandad, la suspensión se ha comunicado con pesar. Álvaro Serrano, vocal de juventud y miembro del grupo joven, ha explicado que "organizar este ensayo solidario supone una gran satisfacción para nosotros", pero han debido de optar por la cancelación para salvaguardar la integridad física de todos los participantes. Serrano recuerda que esta iniciativa nació con la intención de convertirse en "una tradición solidaria más de Badajoz", y asegura que el compromiso del colectivo se mantiene intacto pese al aplazamiento.

Los jóvenes cofrades afrontaban esta edición con especial ilusión. Su principal reto era superar los más de 250 kilos de alimentos reunidos en 2024, una cifra alcanzada aunque también llovió. Finalmente, las inclemencias meteorológicas han hecho inviable mantener la actividad en la fecha prevista.

A pesar de esta suspensión, desde el grupo joven subrayan que la solidaridad no se detiene y animan a los pacenses a participar en las próximas citas benéficas de la hermandad. De hecho, recuerdan que el fin de semana solidario del 29 de noviembre sigue adelante y esperan que la ciudadanía contribuya para ayudar a las familias que más lo necesitan.

Desde la hermandad aseguran que no es sencillo poder anunciar o programar una nueva fecha para este ensayo solidario debido a lo apretada que está la agenda cofrade a partir de las próximas semanas. Aun así, agradecen a todos los vecinos que ya habían mostrado su intención de colaborar y confían en que la actividad pueda celebrarse muy pronto con el respaldo habitual de la ciudad.