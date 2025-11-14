Así fueron los vídeos de presentación de los premiados en la gala de los XV Premios Empresario de Badajoz

El Premio Especial, a título póstumo, para Antonio Masa Godoy, fundador de Coeba y de la Creex y una figura clave en la historia empresarial de Extremadura.

La Crónica de Badajoz

Vicente Sánchez, presidente de Urbasa, Premio Pyme.

La Crónica de Badajoz

A Carmen García Mena, distinguida con el Premio Autónomo.

La Crónica de Badajoz

Pilar Gerona, reconocida junto a Natalia Martínez con el Premio Iniciativa Empresarial por sus mochilas ergonómicas para bebés Somomu.

La Crónica de Badajoz

Premio Trayectoria Empresarial a Manuel Carmona, fundador de Mecanización Extremeña.

La Crónica de Badajoz

Joaquín Pérez Arroyo, CEO de Construcciones Joaquín Pérez Arroyo, premio Empresario del Año.