XV Premios Empresario de Badajoz
Así fueron los vídeos de presentación de los premiados en la gala de los XV Premios Empresario de Badajoz
El Premio Especial, a título póstumo, para Antonio Masa Godoy, fundador de Coeba y de la Creex y una figura clave en la historia empresarial de Extremadura.
Vicente Sánchez, presidente de Urbasa, Premio Pyme.
A Carmen García Mena, distinguida con el Premio Autónomo.
Pilar Gerona, reconocida junto a Natalia Martínez con el Premio Iniciativa Empresarial por sus mochilas ergonómicas para bebés Somomu.
Premio Trayectoria Empresarial a Manuel Carmona, fundador de Mecanización Extremeña.
Joaquín Pérez Arroyo, CEO de Construcciones Joaquín Pérez Arroyo, premio Empresario del Año.
- El edificio Presidente de Badajoz se reinventa: llegan 10 apartamentos turísticos de última generación
- Badajoz se llena de aviones VIP: los jets privados del gran congreso tecnológico de Lisboa aterrizan en la ciudad
- Crimen de la funcionaria de Badajoz: el hijo afirma que vio al padre ensangrentado con el arma y que la tiró al río
- El centro de Badajoz estrena este viernes un local de 'tardeo' con copas y cultura
- La entrada a Badajoz de la carretera de Sevilla, cortada para su mejora hasta mediados de 2026
- Antonio Masa Gragera: 'El premio a mi padre es un reconocimiento a una labor de más de 40 años defendiendo al empresario
- ¿Quieres trabajar en Iberocio? La feria de la infancia de Badajoz busca personal
- Manolo Carmona: 'No me jubilaré jamás, esa palabra no existe en mi diccionario