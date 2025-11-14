Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

XV Premios Empresario de Badajoz

Así fueron los vídeos de presentación de los premiados en la gala de los XV Premios Empresario de Badajoz

Vídeo | Premio Empresario de Badajoz- Joaquín Pérez Arroyo

El Premio Especial, a título póstumo, para Antonio Masa Godoy, fundador de Coeba y de la Creex y una figura clave en la historia empresarial de Extremadura. 

Vídeo | Premio Especial- Antonio Masa Godoy

Vicente Sánchez, presidente de Urbasa, Premio Pyme.

Vídeo | Premio PYME- Urbasa

Carmen García Mena, distinguida con el Premio Autónomo.

Vídeo | Premio autónomo- Carmen García Mena

Pilar Gerona, reconocida junto a Natalia Martínez con el Premio Iniciativa Empresarial por sus mochilas ergonómicas para bebés Somomu.

Vídeo | Premio iniciativa empresarial- Pilar Gerona

Premio Trayectoria Empresarial a Manuel Carmona, fundador de Mecanización Extremeña.

Vídeo | Premios trayectoria empresarial- Manuel Carmona

Joaquín Pérez Arroyo, CEO de Construcciones Joaquín Pérez Arroyo, premio Empresario del Año.

Vídeo | Premio Empresario de Badajoz- Joaquín Pérez Arroyo

