Badajoz cierra sus parques y jardines este sábado por la alerta amarilla

El Ayuntamiento de Badajoz ha tomado la decisión de cerrar los parques y jardines de la ciudad ante la previsión meteorológica de este sábado, que es de alerta amarilla por lluvias y viento. Durante la jornada se prevén rachas de hasta 70 km/h, por ello, se procede al cierre del parque del Río, La Legión, Castelar, Parque Infantil, Jardines de la Galera y la Alcazaba.

De la misma manera, se recomienda no transitar por parques y jardines ni calles arboladas y extremar la precaución. La reapertura de los espacios se efectuará durante la jornada una vez se den las condiciones meteorológicas idóneas, informan desde el consistorio.