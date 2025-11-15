Borrasca Claudia
Badajoz cierra sus parques y jardines este sábado por la alerta amarilla
Se prevén rachas de viento hasta 70 km/h en la ciudad
El Ayuntamiento de Badajoz ha tomado la decisión de cerrar los parques y jardines de la ciudad ante la previsión meteorológica de este sábado, que es de alerta amarilla por lluvias y viento. Durante la jornada se prevén rachas de hasta 70 km/h, por ello, se procede al cierre del parque del Río, La Legión, Castelar, Parque Infantil, Jardines de la Galera y la Alcazaba.
De la misma manera, se recomienda no transitar por parques y jardines ni calles arboladas y extremar la precaución. La reapertura de los espacios se efectuará durante la jornada una vez se den las condiciones meteorológicas idóneas, informan desde el consistorio.
