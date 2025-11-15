Emoción en Badajoz: Andrés Becerra cumple 100 años y su familia le prepara una sorpresa inolvidable

Hoy cumple 100 años Andrés Becerra Pacheco, un pacense que ha recibido una inolvidable sorpresa de cumpleaños. Risas, nervios y familiares de todas las edades se reunían en el Complejo Alcántara de Badajoz sobre las 13.30 de este sábado para homenajear al gran patriarca.

Con bengalas y realizando un pasillo al protagonista del día lo recibieron sus familiares más directos. Cruzó la puerta sin sospechar que más de 60 personas lo esperaban para celebrar junto a él un siglo de vivencias.

Una sorpresa inmejorable

Era la tercera edición de 'La primada de los Becerra', un encuentro que ya se celebró en 2006, congregando a 125 asistentes, y en 2015, con más de un centenar de personas. Este año, la excusa era inmejorable: los 100 años de Andrés Becerra, nacido en 1925, viudo de Carmen Sequeda y padre de Ángela y Andrés. La celebración reunió a sobrinos directos, hijos, nietos y hasta su biznieta Carla, nacida este mismo año, que simboliza la continuidad de un clan, como ellos mismos definen, que se resiste a perder la costumbre de reencontrarse.

Foto de toda la familia Becerra Pacheco junto al homenajeado, Andrés Becerra, en primer término. / Andrés Rodríguez

El homenajeado, visiblemente emocionado, solo acertaba a repetir que no esperaba algo así. "Yo no esperaba absolutamente nada. Esperaba solamente a mi familia más allegada", confesaba todavía sorprendido a este diario.

Cuando vio la sala llena, no pudo contener el temblor en la voz: "Imaginaba que vinieran mis hijos, mis nietos y mis biznietos… pero este escándalo no lo esperaba. Se lo agradezco a Dios y a todo el mundo que ha venido a felicitarme", atinaba a decir.

Su hermana Josefa, que el mes que viene cumplirá 95 años, recordaba entre risas la conspiración familiar para sorprenderlo. "Creo que no hemos faltado apenas ninguno. Lo hemos organizado entre todos sin que él lo supiera", explicaba. El secreto era más que necesario para lograr sorprender al mayor de la familia en un día tan señalado.

A la derecha, Josefa Becerra, hermana del homenajeado. / Andrés Rodríguez

Su hermana reconocía lo necesario que era este encuentro: "Había que venir a darle una alegría. Él no se lo creía, tantos besos por un lado y por otro… Y nosotros estamos como en una nube".

Una excusa perfecta para reunirse

Su único hijo varón, que comparte nombre con él, confirmaba la sorpresa: "Él pensaba que solo íbamos a estar mi hermana y yo con sus nietos. Ha venido un poco engañado", decía entre sonrisas.

Verlo así, añadía, es un regalo: "Está feliz, muy ilusionado, a punto de llorar. Era justo celebrar con él bien celebrados estos 100 años". Así, recordaba que había pasado mucho tiempo desde la última reunión familiar, concretamente 10 años, y que "esta era una ocasión perfecta para volvernos a juntar".

Andrés Becerra rodeado de nietos y biznietos el día de su 100 cumpleaños. / Andrés Rodríguez

Javier Barneto Becerra, nieto del homenajeado, también coincidía con su tío: "Era la excusa perfecta para volvernos a juntar por tercera vez. Y lo vemos muy bien… ya quisiéramos muchos llegar con su edad como está él". Él y el resto de familiares más jóvenes también han compartido la emoción del momento y destacaba lo que suponía para toda la familia poder reunirse: "Queremos disfrutar del día de hoy. Es una alegría poder celebrarlo y celebrar con él".

"Aguantaré lo que me echen"

Entre anécdotas, abrazos que duran más de lo habitual y miradas que viajan al pasado, los Becerra han vuelto a sentirse una sola casa. Hoy, Andrés, centenario, lúcido y agradecido, lo celebró como solo él sabe hacerlo: con humor y con esa serenidad que dan los años bien vividos.

"Yo aguantaré lo que me echen aquí. Estoy muy agradecido… no me esperaba nada de esto", repetía, mientras sus hijos le colocaban en las manos a la pequeña Carla, la biznieta que ya forma parte de esta historia. Un siglo separa a uno y a otra. Y, sin embargo, este sábado en Badajoz, estaban unidos por lo que siempre ha sostenido a esta familia: el deseo de seguir celebrándose.