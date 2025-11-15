El Hospital Centro Vivo ya cuenta con nueve nuevas salidas de evacuación

Las obras para abrir nueve nuevas salidas de evacuación en el antiguo Hospital Provincial de Badajoz ya han finalizado. Esta intervención —ejecutada por el Área de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio de la diputación— tenía como objetivo adaptar el edificio a la normativa vigente de seguridad ante incendios y preparar el inmueble para el incremento de ocupación previsto cuando se acometan las futuras obras de adecuación de las plantas superiores. Ha supuesto una inversión de 110.156 euros.

La reforma ha consistido en transformar varios huecos y ventanas de la planta baja en accesos de emergencia. En total se han habilitado nueve salidas de evacuación: cinco de ellas se abren a la calle Manuel Fernández Mejías, mientras que las otras cuatro se sitúan entre la plaza de San Atón y la esquina próxima a la plaza de Minayo.

La apertura de estas salidas de emergencia forma parte del proceso más amplio de recuperación del edificio. La Diputación recuerda que la futura distribución del inmueble incrementará notablemente la afluencia de usuarios: la primera planta se destinará al SEXPE, mientras que la segunda y la tercera acogerán diferentes servicios de la propia institución provincial. Por ahora, la planta baja es la única zona con obras activas, ya que las demás aún no se han empezado a acondicionar.

Nuevo acceso de emergencias en la plaza de San Atón. / Santi García

Polémica patrimonial

La intervención no ha estado exenta de controversia. A finales de verano, la Asociación Amigos de Badajoz denunció la apertura de estas puertas por considerar que suponía “una modificación estructural de las fachadas” de un edificio protegido del siglo XVIII, lo que, a su juicio, “contravenía la normativa urbanística municipal”. La entidad llegó a advertir de una situación de “indefensión patrimonial absoluta” y aseguró que las nuevas aperturas “solo parecían beneficiar a los establecimientos hosteleros” situados en la planta baja del inmueble.

Ante estas críticas, la diputación defendió públicamente la actuación y recordó que el proyecto contaba con licencia municipal, informe urbanístico favorable y consenso con Patrimonio, organismos que avalaron la necesidad de adecuar el edificio a las exigencias de evacuación. La institución insistió en que las puertas se han diseñado “para garantizar la seguridad en caso de incendio” y que se ha buscado “minimizar el impacto visual” ubicando la intervención en una de las fachadas menos relevantes desde el punto de vista histórico.