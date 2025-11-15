Los jóvenes pacenses apuestan por el cero alcohol: "No vamos a beber para encajar"

Cuando se habla de drogas, no se suele pensar en primera instancia en el alcohol. Pero lo es, y, además, es la sustancia psicoactiva más consumida en España. Desde una cerveza en la comida hasta una copa en algún evento. Una sustancia tan normalizada en la sociedad que la gente que reniega de su consumo es mirado como un 'bicho raro'.

Los factores negativos ocasionados por esta bebida se conocen pero, aun así, su consumo forma parte de una aceptación generacional que viene de muchos años atrás. Sin embargo, la última encuesta de Estudes 2025 (Encuestas Sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias), indica que el consumo de esta sustancia ha disminuido en la población joven. Más concretamente en la conocida ‘generación Z’, que abarca desde el año 1997 hasta el 2012. Estos resultados muestran que alumnos de entre 14 y 18 años han disminuido el consumo de esta sustancia unos 2,6 puntos en los últimos 12 meses.

Para obtener una idea más concreta de las estadísticas, cabe mencionar que un 73,9% de los encuestados confirman haberlo probado alguna vez (75,9% en 2023), el 71,0% en los últimos 12 meses (frente al 73,6% de 2023) y el 51,8% en los últimos 30 días (frente al 56,6% de 2023).

Como consecuencia también ha bajado la estadística de jóvenes que se han emborrachado el último año.

¿A qué se debe esta disminución? Los jóvenes pacenses hablan

Ante esta disminución de consumo de alcohol entre la población joven, surge una cuestión, ¿qué les ha llevado a ello? Hay muchas posibles causas. Triana Gil, estudiante de Derecho y Criminología en la Uex, argumenta a sus 22 años que para ella “beber se ha convertido en una actividad completamente prescindible”. No es una persona que no haya bebido nunca, puesto que lo hacía “por puro ocio”, sin embargo, llegado cierto punto, sus prioridades cambiaron. “Si no bebo, tengo la facilidad de coger el coche e irme cuando quiera y eso se agradece. Beber no me sacaba de nada y ni siquiera me salía rentable. No me condicionaba a la hora de pasármelo mejor y económicamente me lo podía ahorrar", defiende la estudiante.

Triana Gil, estudiante de Derecho y Criminología / Cedida

La lógica empleada por la joven está respaldada estadísticamente, puesto que actualmente la subida de precios en las bebidas alcohólicas está siendo muy notable en España, de hecho, la principal protagonista de este incremento de precios es la cerveza. De 2019 a 2024 el precio del litro subió un 20%. Actualmente, su consumo ha descendido hasta casi un 5%.

Pese a esta circunstancia, hay otras causas que llevan a la disminución del consumo de alcohol entre los jóvenes pertenecientes a la 'generación Z' y poco tienen que ver con lo económico, va más allá de eso, razones más enfocadas hacia sus creencias y pensamientos.

Sergio Sanabria, estudiante de Periodismo y Comunicación Audiovisual, que con 21 años defiende su decisión de no beber, una que tomó “hace ya muchos años con plena conciencia.” A este joven, dejar de consumir este tipo de bebidas le ha servido en muchos aspectos de su vida, “descanso mejor, me concentro más, y me siento más equilibrado y activo en mi día a día. Es una cuestión de bienestar. No lo veo como una renuncia o un sacrificio, sino como una elección libre y consciente que me define.”

Sergio Sanabria, estudiante de Periodismo y Comunicación Audiovisual / Cedida

A esta opinión se une Angely Muñoz, graduada en Derecho en la Uex, de 22 años, quien comparte pensamiento con Sergio. Argumenta que la mayoría de los jóvenes “no lo consumen por gusto, sino como una vía de escape”, y lo enfoca de una manera más personal y arraigada a sus ideales cristianos. “Mi identidad no está en lo que la gente ve o en lo que la gente acepta. Mi identidad es algo más profundo, está basada en cosas más intrínsecas que al mero hecho de beber.”

Angely Muñoz, graduada en Derecho / Cedida

A pesar de que los jóvenes cada vez están siendo más conscientes de los efectos negativos del alcohol y por ende su consumición está disminuyendo, la cifra de personas de este sector de la población que habitualmente beben sigue siendo muy alta. De hecho la media de edad en el inicio del consumo de alcohol en España se mantiene en 13,9 años, mientras que el inicio del consumo semanal y de la primera borrachera se sitúan en 14,8 y 14,6 años, respectivamente.

Opinión profesional

Elena de la Parra, psicóloga profesional que trabaja en Amadrovi (Asociación de Madres contra la Droga en Villafranca de los Barros), nos cuenta cómo se proyecta esta situación desde su experiencia. "Considero que el alcohol es una de las drogas más duras que hay por el simple hecho de que es accesible para todo el mundo. Hay mucha gente joven con comas etílicos los fines de semana", afirma la psicóloga.

Elena de la Parra, psicóloga / Cedida

Por otra parte, habla de que normalmente “el consumo de alcohol se suele dar de forma recreativa en momentos de ocio. Sí que es verdad que los más jóvenes abusan de esta sustancia debido a la necesidad de encajar y de ser aceptados. Pero cada vez hay más subgrupos de jóvenes con una personalidad lo suficientemente fuerte como para rechazar la administración de esta sustancia si no quieren o no les apetece”.

Pero según la profesional, el alcohol acarrea otro tipo de secuelas. “No hay que olvidar que el alcohol es la alfombra roja hacia otras sustancias, porque es el que te desinhibe, te hace perder el control y probar otras sustancias. Obviamente no se puede generalizar, pero me baso en mi opinión y mi experiencia profesional dentro del centro de adicciones en el que trabajo”.

Ella asegura que la buena noticia que es la disminución de consumo del alcohol con respecto a generaciones anteriores, se ve contrarrestada por otra, ya que la línea marca un consumo ascendente en cannabis o cocaína. Aun así, reafirma la tendencia. “En la actualidad el consumo de alcohol y de tabaco como primer contacto con las adicciones sí que se da porque son accesibles, pero es verdad que se ha visto una reducción en los más jóvenes".