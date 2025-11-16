La borrasca Claudia dispara las incidencias en Badajoz: los bomberos atienden 33 emergencias en 20 horas

La borrasca Claudia dejó este sábado en Badajoz una de las jornadas más intensas para el Parque de Bomberos de la ciudad en los últimos meses. Entre las 10.20 horas del sábado y las 6.00 de la madrugada del domingo, los efectivos trabajaron prácticamente sin descanso en 33 incidencias importantes, llegando a recibir, según el sargento Paco Flores, "un mínimo de 120 llamadas" a lo largo del día.

Las intervenciones comenzaron de manera escalonada a media mañana, pero pronto se convirtieron en una cadena continua de avisos. "Las últimas inclemencias meteorológicas están siendo complicadas para nosotros porque suben de intensidad en muy poco tiempo", explica Flores, que asegura que cada 30 o 45 minutos entraba una nueva alerta.

El viento tumbó varios árboles en el barrio de Valdepasillas (Badajoz) este sábado. / Andrés Rodríguez

Fuertes rachas, árboles y adornos caídos

La naturaleza de las incidencias fue variada, aunque predominó la caída de árboles y ramas debido a las fuertes rachas de viento. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) informa que estas alcanzaron los 71 km/h a las 14.40 horas y a los más de 7,4 mm de lluvias acumuladas durante la jornada. Al menos dos árboles cayeron completamente en las zonas de Valdepasillas y La Paz, obligando a los bomberos a actuar de inmediato para asegurar el entorno.

El sargento Flores reconoce que estas situaciones reflejan un problema estructural en el arbolado de la ciudad: "La valoración que se puede hacer de un día como el de ayer es que los árboles que tenemos en Badajoz están en muy malas condiciones". De esta forma, señala que "el viento, el agua y el paso del tiempo hacen que se caigan ramas o incluso árboles enteros", lamenta.

Además de los desplomes de árboles, los efectivos atendieron múltiples avisos por caídas de cables eléctricos, algunos sobre fachadas, vehículos o tendidos, situaciones que representaban un riesgo añadido para la ciudadanía. Otro de los efectos de las fuertes rachas de viento fue la caída de otro adorno navideño en la avenida Ricardo Carapeto de Badajoz. Si el viernes se desprendió parte de otro, este sábado agravó más la situación descolgando otro de ellos a escasos metros.

10 efectivos interviniendo

En total, la jornada se cubrió con ocho bomberos y dos jefes de mando, uno de ellos a cargo de la centralita para coordinar la entrada constante de avisos.

El trabajo de los bomberos se centró en retirar ramas de la vía pública, asegurar las zonas afectadas y eliminar cualquier peligro inmediato, permitiendo que la ciudad recuperase cierta normalidad a pesar del temporal. A partir de este lunes, el servicio municipal de Parques y Jardines recorrerá todos los puntos afectados para trocear y retirar por completo los árboles y ramas dañadas, una labor que no pudieron completar los efectivos debido al volumen de incidencias.

Aunque la borrasca Claudia ya ha dejado de azotar con fuerza la capital pacense, este domingo aún se registraron precipitaciones menores, lo que evidencia la prolongación de una situación meteorológica adversa.

Tras casi 20 horas de trabajo encadenado, los bomberos del Parque de Badajoz cierran una jornada que puso de nuevo de manifiesto su papel esencial ante fenómenos adversos y la necesidad de continuar evaluando el estado del arbolado urbano para evitar riesgos futuros.