Modas La Ele organiza una recogida de juguetes a favor de los niños del Hospital Materno Infantil de Badajoz

Bajo el lema 'Un niño, una ilusión', 'Modas La Ele', tienda de ropa en Badajoz, ha puesto en marcha una iniciativa solidaria "con la que busco la felicidad y sonrisa de los demás", según explica Luisa Bravo, dueña del local. Hasta el próximo 20 de diciembre, llevará a cabo una recogida de juguetes a favor de los niños del Hospital Materno Infantil y de barrios desfavorecidos.

Desde 'La Ele' ya se han puesto en contacto con la Junta de Extremadura para poder visitar a los niños ingresados. Aceptan juguetes nuevos o seminuevos cerrados de entre 0 a 16 años, juegos educativos y cuentos. Los juguetes bélicos o con piezas rotas no serán recogidos.

Una vez finalizada la recogida y aún sin fecha exacta, Luisa Bravo 'Ele' y su compañera irán acompañadas de un Rey Mago al Materno Infantil para entregar a esos niños "unos juguetes que les alegren e ilusionen en estas fechas tan señaladas".

Por lo que cuenta 'Ele', la acogida de Badajoz "está siendo relativamente buena". Por ello, la dueña ha buscado un segundo destino. Los juguetes sobrantes se entregarán a niños de asociaciones o barriadas desfavorecidas de la ciudad. La idea es que el Rey Mago se desplace hacia el barrio elegido y entregue directamente en mano los juguetes a los niños, "porque ver la felicidad y la sonrisa que tienen al recibirlos no tiene comparación", señala Luisa Bravo.

También los mayores

La iniciativa solidaria de Modas La Ele también llegará a otros colectivos. En este caso, los mayores. Además de juguetes, los pacenses están donando perfumes, colonias, dinero y regalos para los usuarios de varias residencias de ancianos.

Además, pondrán en la tienda un 'buzón real' para que los pequeños acudan a entregar sus cartas dirigidas a los Reyes Magos.

Una de las cartas a los Reyes Magos que se podrá conseguir en Modas La Ele / La Crónica

Dedicarse a los demás

Se trata de la primera vez que Modas La Ele pone en marcha esta iniciativa, pero no es la primera vez que piensan en organizarla. Luisa Bravo llevaba varios años con esta idea en la mente. Aunque su principal oficio sea llevar la tienda, su vida personal siempre ha estado volcada en ayudar a los demás. "Llevo años colaborando con Unicef. He estudiado auxiliar de geriatría y he pasado mucho tiempo con personas mayores. El mirar por los demás es algo que me viene de vocación", subraya Luisa Bravo.