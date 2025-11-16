Pablo Gómez Lera se despide de Badajoz: "Ha sido una etapa intensa, enriquecedora y profundamente humana"

El general de división Pablo Gómez Lera (Madrid, 1966) se despide de Badajoz tras dos años y medio al frente de la Brigada Extremadura XI y le sucederá en el cargo Álvaro Díaz Fernández. Gómez Lera se marcha de la ciudad para incorporarse como asesor del Jefe de Estado Mayor de la Defensa y hace balance de una etapa que define como "intensa, enriquecedora y profundamente humana".

El ya general de división Pablo Gómez Lera afirma que su paso por la Brigada Extremadura XI deja un balance "muy positivo, en lo profesional, por supuesto, pero también en lo humano". Recuerda que su relación con la unidad no comenzó con su nombramiento como general, sino años atrás: "Ya conocía la brigada; la conocí siendo teniente coronel, cuando tuve la suerte de mandar el batallón de carros Mérida entre 2014 y 2017". Aquella primera estancia en Badajoz le permitió, dice, "descubrir una unidad con una riqueza y unos matices profesionales enormes" y, sobre todo, "una tierra acogedora y una gente que hace imposible sentirse extraño ni un solo minuto".

Misiones y emergencias

Regresar en 2023, seis años después, "fue un reencuentro con la brigada, con Extremadura y con su gente", confiesa. En lo profesional, añade, "ha sido un periodo muy intenso", marcado por misiones internacionales exigentes y por situaciones de emergencia en territorio nacional. "Nada más llegar empezamos el planeamiento y el alistamiento para las misiones de Líbano y Letonia. La primera, especialmente demandante, coincidió con el inicio del conflicto entre Israel y Gaza en octubre de 2023, justo antes de nuestra partida", recuerda. A pesar del contexto de tensión, asevera que "hubo desde el primer momento una concienciación perfecta del personal y una calma ejemplar entre las familias, conscientes de la dificultad del escenario".

Gómez Lera, profundamente humano, se muestra orgulloso de la actuación de sus hombres y mujeres en ambos despliegues: "La misión en Líbano fue muy positiva, en condiciones de seguridad dificilísimas. Regresamos todos bien, sin un solo rasguño, y con la satisfacción de haber cumplido".

Sin apenas descanso, explica, "partió el contingente a Letonia, con el mismo compromiso y el apoyo incondicional de las familias". Además, destaca la implicación de la brigada en emergencias nacionales como "la DANA que golpeó Valencia o los incendios que afectaron a Extremadura este verano". En todas ellas, subraya, "la respuesta fue inmediata y ejemplar".

"La misión en Líbano fue muy positiva, en condiciones de seguridad dificilísimas. Regresamos todos bien, sin un solo rasguño, y con la satisfacción de haber cumplido" Pablo Gómez Lera — Ex general jefe de la Brigada Extremadura XI

"El trabajo grande está hecho: está en la gente"

"Ha sido un periodo muy intenso —resume—, y ahora, con el relevo en el mando, estoy convencido de que mi sucesor lo hará estupendamente, porque el trabajo grande ya está hecho: está en la gente". Define al soldado extremeño como "sacrificado, recio, callado y cumplidor" y admite que "lo más peligroso, cuando se tiene una tropa así, es que el jefe no esté a su altura". Esa, asegura, ha sido su mayor preocupación durante estos años.

Aunque no la única, cuando llegó Gómez Lera se marcó unos objetivos. Recuerda que su visión se basaba en "una brigada hecha de personas, no de recursos humanos". Desde el inicio quiso priorizar "el bienestar, la seguridad y las condiciones de vida de los militares y sus familias".

Retos de futuro para la brigada

También buscó impulsar la adaptación de la unidad a los nuevos retos del Ejército de Tierra, enmarcados en el proyecto Ejército 2035. Lo hizo con el concepto de Brigada 2035, una iniciativa destinada a redefinir las tácticas, la organización y la forma de mando y control en el futuro. "El Ejército se está repensando y nosotros debemos hacerlo con él", apunta.

El general subraya que los cambios más importantes "no son los materiales, sino los mentales". "Cuando llega un sistema nuevo, se estudia y se aprende —dice—, pero lo difícil es salir del ‘esto siempre se ha hecho así’ y adaptarse al nuevo entorno operativo". Reconoce que "los drones, la ciberdefensa y las nuevas tecnologías" están transformando la manera de actuar, y confía en que "los medios irán llegando, porque existe un plan tecnológico-industrial a largo plazo para modernizar nuestras capacidades".

Entre las líneas que considera esenciales para el futuro de la brigada menciona la innovación y el empleo del talento. "A veces se dice que hay que atraer talento a las Fuerzas Armadas, pero el talento ya está dentro. Solo hay que saber identificarlo y crear las condiciones para que aflore", sostiene.

El general de división, Pablo Gómez Lera, atiende a La Crónica de Badajoz en la Base General Menacho antes de su partida a Madrid. / Cedida

El vínculo con la sociedad extremeña

También resalta la importancia de la relación entre la brigada y la sociedad extremeña: "Somos parte activa de la comunidad en la que vivimos. Aquí trabajan cada día más de 3.200 personas; somos un pequeño pueblo dentro de Badajoz y nos sentimos parte del tejido social". Es por ello, que durante su mandato ha intentado reforzar el compromiso solidario de la brigada para poner de manifiesto "la vena de humanidad que hay en el soldado extremeño y en esta tierra".

De todo lo vivido, si tuviera que quedarse con algo, asegura que sería "con el día a día de la gente", asevera e indica que "las grandes misiones se ganan en la disciplina callada, en la preparación diaria, en el mantenimiento del material, en la rutina invisible que sostiene los éxitos". Además, para Gómez Lera hay un elemento común en todos sus compañeros de la Base General Menacho que es sin duda de importancia vital, la familia: "Es una parte esencial de la brigada; sin ella nada sería posible". Explica que "cada vez que suena el teléfono para una salida urgente, hay una familia detrás que sostiene, que espera y que sufre en silencio". El ex general jefe define a los familiares como "el soporte que nos permite hacer lo que hacemos, y hay que cuidarlos", insiste.

La despedida

"Cuesta dejar esta dehesa, esta tierra verde y tranquila, para volver a la vorágine de Madrid. Pero, sobre todo, cuesta dejar a su gente, el cariño que siempre he sentido aquí" Pablo Gómez Lera — Ex general jefe de la Brigada Extremadura XI

Próximo a incorporarse a su nuevo destino en Madrid, el general considera que su nuevo puesto es "otro servicio más". "La vida militar te obliga a salir de la zona de confort, a aprender cosas nuevas, y eso te mantiene vivo", comenta. Asegura que llega a su nuevo destino "con la mochila llena de experiencia y del poso que dejan los años de servicio, las misiones y las personas".

Aunque admite que marcharse de Badajoz no es fácil. Es la segunda vez que tiene que hacerlo y confiesa con la sonrisa que le caracteriza que no va a ser sencillo regresar a su tierra natal: "Cuesta dejar esta dehesa, esta tierra verde y tranquila, para volver a la vorágine de Madrid. Pero, sobre todo, cuesta dejar a su gente, el cariño que siempre he sentido aquí".

Antes de partir, deja un deseo claro: "Que la brigada continúe creciendo, ilusionada, con el mismo espíritu de servicio, y que le presten al nuevo general el mismo cariño, apoyo y lealtad que me han brindado a mí". Y para Extremadura también deja otro mensaje: "Esta tierra tiene un potencial inmenso y a veces desconocido. No hay límites para lo que puede llegar a ser. Solo hay que creérselo y seguir adelante".