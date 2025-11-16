Raúl Tinoco asume la presidencia de la Asociación de Costaleros y Capataces San José de Badajoz: nueva etapa para la Semana Santa pacense

La Asociación de Costaleros y Capataces San José de Badajoz inicia una nueva etapa tras unas elecciones históricas que han marcado un punto de inflexión en el colectivo cofrade. Con un 86,47% de participación, los comicios reflejaron el enorme interés de los hermanos por el futuro de la entidad. De los 244 asociados con derecho a voto, finalmente 212 ejercieron su elección, 99 de forma presencial y 113 por correo. El resultado fue claro: 55 votos para la candidatura de Juan Luis Suero y 155 para la de Raúl Tinoco, lo que supone más del 73% de los votos para el nuevo presidente.

Las elecciones en esta asociación se reactivaron tras el varapalo sufrido a escasos días de su celebración. El proceso quedó anulado después de que tres asociados reclamaran la nulidad mediante un burofax por un posible defecto de forma. La suspensión obligó a convocar una asamblea extraordinaria el 28 de septiembre, en la que se modificaron estatutos y se aclararon varios puntos para evitar cualquier sospecha en la nueva convocatoria. Con el reinicio del proceso el 4 de octubre, se nombró una junta electoral y se abrió un nuevo plazo de presentación de candidaturas del 14 al 19 del mismo mes. Tras la validación final, se publicó el listado definitivo sin derecho a reclamación.

Las candidaturas

En este contexto, las candidaturas llegaron con novedades. Raúl Tinoco repitió su propuesta inicial, mientras que Juan Luis Suero encabezó la lista que antes lideraba Juan Antonio Silva de Lima. Este último comunicó a este diario que, "por motivos personales no me presento como presidente, pero sí voy con la candidatura de Juan Luis Suero". Silva confirmó además que asumiría el cargo de vocal en el caso de salir elegida dicha candidatura.

La repetición de los comicios suponía, además, un nuevo paso en el relevo del actual presidente, Ricardo Becerra, al frente de la asociación. "Estamos muy ilusionados, muy esperanzados en que todo llegue a buen puerto y que prevalezca como siempre el bien común sobre los intereses personales", afirmó días antes. Para él, ese buen puerto no era otro que la celebración de unas elecciones "que ya van con bastante retraso".

Las votaciones

Finalmente, el colectivo respondió en estas votaciones participando un 86,47% de los llamados a las urnas. El resultado se ha sabido en la sede de la asociación, en la plaza Alta de Badajoz, pasadas las 14.35 de este domingo todos los presentes entraron en el local y ha sido Ricardo Becerra, hasta ahora presidente de la asociación, quien ha leído el resultado.

"Se han recibido 99 votos presenciales y 113 votos por correo, lo que suman 212 votos", ha explicado Becerra. El presidente saliente ha destacado la gran participación del colectivo: "Es una grandísima participación, lo agradecemos de corazón".

Cuando ha comunicado el sentido de los votos, el nuevo presidente se ha fundido en un emotivo abrazo, primero con su hermano Juan Tinoco y después con el resto de su equipo.

Juan Luis Suero, a la derecha, saluda a Raúl Tinoco, nuevo presidente de la Asociación de Costaleros y Capataces San José de Badajoz. / Andrés Rodríguez

También ha celebrado el compromiso de ambos equipos: "Me enorgullece que hayáis dado un paso adelante; dirigir este barco es difícil, pero habéis demostrado valentía y sentido común", dijo. La asamblea, tras el recuento, se ha cerrado con un mensaje de unidad: "Aquí no ha ganado nadie: hemos ganado todos. Que la que gane sea siempre la asociación", ha recalcado Ricardo Becerra.

"Aquí no ha ganado nadie: hemos ganado todos. Que la que gane sea siempre la asociación" Ricardo Becerra — Presidente saliente de la Asociación de Costaleros y Capataces San José de Badajoz

Raúl Tinoco, "liberado"

Ya proclamado presidente, Raúl Tinoco ha confesado sentirse "liberado" y con ganas de empezar a trabajar. Lo decía porque ha reconocido que ha sido "un proceso duro", en el que ha contado con el respaldo de "amigos, familia, mi novia y mi padre".

A partir de ahí, señala que su intención es "devolver ese trabajo y esa ilusión que hemos demostrado para que nuestros asociados y Badajoz vean cuánto queremos trabajar por la Semana Santa", ha expresado. Lo primero que ha hecho ha sido agradecer a la Junta de Gobierno saliente su entrega: "Han sido 36 años de un trabajo espectacular".

Con el nuevo ciclo ya iniciado, ha subrayado: "Mañana empieza la nueva asociación de costaleros. El objetivo es que esto siga creciendo y que la Semana Santa de Badajoz esté lo más alto posible".

"Badajoz y su Semana Santa merecen lo mejor; vamos a trabajar para estar a la altura" Raúl Tinoco — Nuevo presidente de la Asociación de Costaleros y Capataces San José

Renovación, pero no ruptura

En su programa ha defendido la renovación, aunque matiza que no implica ruptura. "La palabra renovación suena muchas veces a desmantelar todo, pero no es así", explica. Defiende un relevo natural en el que la juventud se forme "aprendiendo de los veteranos, que tienen un sitio fundamental en la asociación". Su proyecto pasa por "dar continuidad, aportar savia nueva y mantener la esencia".

Respecto a los próximos meses, el nuevo presidente reconoce que el calendario ha condicionado todo: "Las elecciones iban a ser en septiembre y teníamos más margen, pero esta Semana Santa es más temprana y todo se ha adelantado". Aun así, afirma que su equipo tiene "una línea de trabajo definida desde hace tiempo", que permitirá empezar por lo esencial antes de desarrollar las propuestas más amplias.

Raúl Tinoco inicia así una etapa marcada por la ilusión, el respaldo mayoritario y un mensaje claro: "Badajoz y su Semana Santa merecen lo mejor; vamos a trabajar para estar a la altura".