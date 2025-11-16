Jonás Herrera

VÍDEO | Raúl Tinoco, nuevo presidente de la Asociación de Costaleros y Capataces San José de Badajoz

La Asociación de Costaleros y Capataces San José de Badajoz inicia una nueva etapa tras unas elecciones históricas que han marcado un punto de inflexión en el colectivo cofrade. Con un 86,47% de participación, los comicios reflejaron el enorme interés de los hermanos por el futuro de la entidad. De los 244 asociados con derecho a voto, finalmente 212 ejercieron su elección, 99 de forma presencial y 113 por correo. El resultado fue claro: 55 votos para la candidatura de Juan Luis Suero y 155 para la de Raúl Tinoco, lo que supone más del 73% de los votos para el nuevo presidente. Más información