«Lo mejor de ‘stremear’ es cuando me comentan que les he alegrado el día»

¿Por qué se lanzó a formar parte del mundo de los ‘streamers’?

Los que hemos estudiado Comunicación Audiovisual, al final nos gusta eso, estar delante de la cámara. Y nada, lo vi como una manera de unir todo lo que me gusta. Me gustan los videojuegos, me gusta hablar, reírme, entretener... Y me dije, si hay una plataforma que une todo esto, pues habrá que probarlo.

¿Cómo fueron aquellos primeros pasos?

Empecé haciendo directos de ‘Fortnite’ en la plataforma ‘Twitch’. Obviamente, al principio no me veía casi nadie. Aun así, yo me lo pasaba guay, me divertía y conectaba con el público. Para mí era un hobby, yo no lo buscaba como trabajo o manera de generar dinero, sino como una manera de invertir mi tiempo.

¿Cuándo se percató de que podía dedicarse a ello?

Pues empecé a darle mucha caña, y con el trabajo y esfuerzo constante, el proyecto empezó a crecer, y un día cualquiera, hace dos o tres años, mi cabeza hizo clic. Me di cuenta de que si seguía así esto podría dar sus frutos. Sin pensarlo mucho y para poder pelear por mi sueño, me mudé a Madrid, donde las oportunidades audiovisuales superan por mucho a las de Extremadura.

¿Qué esperaba encontrar allí?

Pues antes de irme ya tenía una idea premeditada. Gracias a las redes, vi los shows de acción que se hacían en el parque Warner y me fascinó la idea. Estuve formándome durante un año y medio en una academia donde te enseñan tanto teoría como práctica de cómo funciona un doble de acción. Fui abriéndome paso, aprendiendo y sobre todo, haciendo contactos, que en este mundo es imprescindible. A través de estos conseguí llamar la atención de Warner, hice las pruebas, les encajaba en el perfil y estuve trabajando en varios shows de allí unos 6 meses.

¿Qué se necesita para ser especialista de acción? ¿Cómo haces para que no te duela?

Se necesita que disfrutes delante de cámaras. También es importante controlar las acciones físicas y la coordinación del cuerpo. El hacer que parezca verdad y no te duela tiene su aprendizaje. Es como todo, tiene su técnica. Al igual que aprendes a conducir, pues aprendes a cómo recibir mamporros de Batman o a rodar tu cuerpo en las escaleras, y coordinarlo para no te hagas daño en ningún sentido.

¿Dejó de crear contenido en esa época?

No. Si haces eso, todo lo que has conseguido se pierde. Fue difícil, pero lo compaginé. Los rodajes eran muy largos y yo trabajaba muchas horas, pero como mi idea era poder vivir de ello, tenía que seguir peleándolo. Si sacaba dos o tres horas al día, aunque llegara reventado de trabajar, lo hacía, porque estaba labrándome un futuro. Pasado un tiempo, puse fin a lo del cine y me centré en mi principal objetivo.

¿Qué destacaría de su forma de ‘stremear’?

Siempre he ‘stremeado’ ‘gaming’. Pero no solo juego, interactúo muchísimo con los ‘viewers’, haciéndoles bromas, preguntándoles sobre su vida e interesándome por ellos. Entonces, creo un vínculo de ‘streamer-viewer’ que muchos de ellos, incluso actualmente, son mis amigos. Ahora, al pasarme a TikTok, he variado un poco el contenido. También hago shows de acrobacias, comiendo, bailando, haciendo flexiones... La gente necesita dopamina y ver cosas diferentes y eso es lo que yo intento darles.

¿Son la misma persona Sergio y @yosoymel0?

Generalmente sí soy el mismo. Aunque, para dar el mayor show, tengo que exagerar un poco los gestos y las reacciones. Pero sí, yo también soy muy sincero, al igual que ‘Melo’, soy muy cercano con la gente y creo vínculos. Y sobre todo, tanto a Sergio como a Melo les gusta hacer reír. Para mí, lo mejor de 'stremear' es cuando la gente me comenta todo lo que se han reído conmigo y que les he alegrado el día.

¿Qué significa para usted crear contenido?

Significa hacer lo que me gusta. Significa que he podido volver a mi casa y vivir de ello. Para mí es una manera de expresar como soy y de mostrar a la gente que he cumplido mi sueño. Si yo he podido hacerlo, ellos también pueden cumplir los suyos.