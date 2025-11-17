Encuentro literario en Fundación CB
Aurelio Fernández presenta su obra ‘Corrieron regueros de sangre’ en la RUCAB
Esta crónica novelada narra los dramáticos sucesos ocurridos en Badajoz y otras localidades de Extremadura durante el verano de 1936
La Residencia Universitaria RUCAB, de Fundación CB, acogerá esta tarde a las siete la presentación del libro ‘Corrieron regueros de sangre’ de Aurelio Fernández.
Esta crónica novelada combina el rigor histórico con una narración sólida para contar los dramáticos sucesos ocurridos en Badajoz y otras localidades de Extremadura durante el verano de 1936, al inicio de la Guerra Civil Española.
Aurelio Fernández Sánchez, comisario de la Policía Nacional y escritor, entrelaza hechos reales y personajes ficticios para retratar el ambiente previo al conflicto, la conspiración militar, la sublevación de la Guardia Civil, el avance de las tropas franquistas, la célebre Batalla de Badajoz y la sangrienta represión posterior en la ciudad de Badajoz.
