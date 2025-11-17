Badajoz, Elvas y Campomayor impulsan el 'I Circuito Trail Eurobec'

La eurociudad Badajoz-Elvas-Campomayor (Eurobec) impulsa el I Circuito 'Desafío Trail Eurobec 2025/26', que constará de tres pruebas, el 7 de diciembre en Elvas, el 1 de marzo en la capital pacense y el 13 de junio en la última de estas localidades.

El circuito está organizado por clubes de esta disciplina ubicados en los tres municipios y apoyado por las respectivas administraciones locales, según ha informado este lunes el concejal de Deportes de Badajoz, Juan Parejo, durante la presentación del proyecto.

En el caso de Badajoz, la iniciativa será el ‘II Trail El Perímetro’, con una distancia larga de 21 kilómetros y una corta de 11 kilómetros, así como un raid de aventura infantil y una ruta senderista.

En las otras dos pruebas se dispondrá del mismo formato, con un trail largo de 21 kilómetros y un minitrail de 10 a 12 kilómetros de distancia, cuyos ganadores vendrán determinados por la suma de los resultados de las pruebas.

El edil Juan Parejo ha recordado que gracias al trail se aprovechan los recursos naturales para practicar deporte en plena naturaleza por senderos, veredas y caminos, lo que propicia que esta modalidad represente un «gran atractivo» para los deportistas.

El año pasado ya se dieron cita más de 500 corredores en este evento, «en lo que fue todo un éxito organizativo», ha expresado el concejal.

Parejo ha invitado a los pacenses a participar también en la prueba de Elvas, «pues es un lujo correr en una ciudad Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, con baluartes y fortificaciones históricas», así como en Campomayor, concretamente en su aldea de Ouguela, «con un entorno natural increíble».

«El objetivo era contar con entornos muy atractivos para que a estas pruebas acudan no solo ciudadanos de los tres municipios, sino de otros muchos territorios», ha afirmado el concejal.

Deporte rayano

Parejo ha destacado que uno de los ámbitos donde más sinergias se han alcanzado desde la conformación de la eurociudad rayana ha sido el deporte, «debido a los valores y beneficios que promueve la actividad física, pero también por la cooperación y las ventajas económicas y turísticas que aporta».

Para concluir, el responsable de Deportes de Elvas, Hermenegildo Rodrigues, afirmó que este tipo de iniciativas son muy importantes para la promoción de la eurociudad y de sus municipios «debido a los entornos naturales y monumentales con los que se cuenta a un lado y al otro de la Raya».