El cine de Hollywood llega a la Factoría Joven de Badajoz

El clásico de Hollywood ‘Jezebel’ se proyecta este miércoles en doble sesión en la Factoría Joven de Badajoz.

A partir de las 18.00 y las 20.30 horas, los asistentes podrán presenciar como la vanidosa y confiada Julie Marsden, una dama de Nueva Orleans, se excede en las provocaciones a su prometido, Preston Dillard, un caballero al que cree tener controlado bajo su influencia.

La aparición de Julie en un importante baile de gala con un escandaloso vestido rojo, símbolo del pecado, colma la paciencia de Preston, que rompe su compromiso y se marcha al Norte. Se proyectará en versión original (inglés) con subtítulos en español.

La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.