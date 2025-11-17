Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Séptimo arte

El cine de Hollywood llega a la Factoría Joven de Badajoz

De la mano de la Filmoteca de Extremadura, el clásico 'Jezebel' se proyecta este miércoles a las 18.00 y a las 20.00 horas

Catel de 'Jezebel'

Catel de 'Jezebel' / La Crónica

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

El clásico de Hollywood ‘Jezebel’ se proyecta este miércoles en doble sesión en la Factoría Joven de Badajoz.

A partir de las 18.00 y las 20.30 horas, los asistentes podrán presenciar como la vanidosa y confiada Julie Marsden, una dama de Nueva Orleans, se excede en las provocaciones a su prometido, Preston Dillard, un caballero al que cree tener controlado bajo su influencia.

La aparición de Julie en un importante baile de gala con un escandaloso vestido rojo, símbolo del pecado, colma la paciencia de Preston, que rompe su compromiso y se marcha al Norte. Se proyectará en versión original (inglés) con subtítulos en español.

La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents