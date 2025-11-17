Séptimo arte
El cine de Hollywood llega a la Factoría Joven de Badajoz
De la mano de la Filmoteca de Extremadura, el clásico 'Jezebel' se proyecta este miércoles a las 18.00 y a las 20.00 horas
El clásico de Hollywood ‘Jezebel’ se proyecta este miércoles en doble sesión en la Factoría Joven de Badajoz.
A partir de las 18.00 y las 20.30 horas, los asistentes podrán presenciar como la vanidosa y confiada Julie Marsden, una dama de Nueva Orleans, se excede en las provocaciones a su prometido, Preston Dillard, un caballero al que cree tener controlado bajo su influencia.
La aparición de Julie en un importante baile de gala con un escandaloso vestido rojo, símbolo del pecado, colma la paciencia de Preston, que rompe su compromiso y se marcha al Norte. Se proyectará en versión original (inglés) con subtítulos en español.
La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.
- El centro de Badajoz estrena este viernes un local de 'tardeo' con copas y cultura
- Colas en el Ayuntamiento de Badajoz para presentar recursos contra la tasa de basura: 'Iremos donde tengamos que ir
- La Crónica de Badajoz premia a empresarios sobresalientes
- Pablo Gómez Lera se despide de Badajoz: 'Ha sido una etapa intensa, enriquecedora y profundamente humana
- Juan
- La Diputación de Badajoz pide asesoramiento a un catedrático para garantizar la legalidad en la elección de puestos directivos
- Muere un hombre de Montijo arrollado por un tren en Aljucén
- La borrasca Claudia dispara las incidencias en Badajoz: los bomberos atienden 33 emergencias en 20 horas