Colas en el Ayuntamiento de Badajoz para presentar recursos contra la tasa de basura: "Iremos donde tengamos que ir"

Desde hace días, más de una semana, se forman largas colas ante la ventanilla del registro del Ayuntamiento de Badajoz, en la planta baja del edificio municipal, en la plaza de España. Son ciudadanos que están presentando recursos de reposición contra la nueva tasa de basura, que han empezado a abonar y con la que no están de acuerdo. Cada uno esgrime sus razones y no tienen muchas esperanzas en ser atendidos, pero han optado por ejercer su derecho a protestar.

Inmaculada ha acudido este lunes a registrar su escrito. "He presentado el recurso porque claro, yo vivo sola y pago igual que mis vecinos, pago 64 euros, por los metros cuadrados que tiene el piso y es que yo no genero la misma basura que mis vecinos. No me parece lógico". Inmaculada explica que sus vecinos son un matrimonio y su vivienda es un poco más grande, por la que abonan 67 euros. Solo 3 euros de diferencia. "No me parece lógico". No solo eso, esta mujer considera que el servicio que recibe en la zona en la que vive no lo merece. "Yo vivo en la Ronda Norte de San Roque y allí no se ven los impuestos por ningún sitio, está todo fatal, no hay más que darse una vuelta, las calles llenas de jaramagos".

Ya se están contestando

A Inmaculada le han comentado que el ayuntamiento está desestimando los recursos que están llegando. Este diario ha preguntado cuántos recursos se han presentado y en qué sentido se está respondiendo. Fuentes municipales señalan que han sido "bastantes".

Esta vecina no duda de que si son desestimados, "tendremos que ir al contencioso, nos tendremos que organizar con las asociaciones de vecinos". Ella ha obtenido el escrito que ha presentado en el registro en el Facebook de la Asociación de Vecinos de Cerro de Reyes. Además, otra compañera le facilitó otro que recogió en San Fernando. "A ver si conseguimos algo, difícil lo veo, pero por lo menos el derecho al pataleo"

La mayoría de estos ciudadanos están presentando un recurso tipo que han puesto a su disposición las asociaciones de vecinos, Facua y la plataforma de Núcleos Secundarios (NUS), que a principios de mes inició una campaña contra esta tasa, porque consideran que no es justo el criterio establecido por el ayuntamiento pacense en la parte variable de la tasa, que se establece en función del número de metros cuadrados de la vivienda, independientemente de la cantidad de gente que viva en ella.

Estos recursos están a disposición de los vecinos en las redes sociales e incluso se han organizado mesas informativas en los mercadillos. Se tienen que presentar con la copia de la liquidación en el ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde la fecha en que llega el recibo al domicilio. Es un trámite gratuito. La campaña se desarrollará durante todo el mes de noviembre.

¿Qué dice el recurso?

El escrito se basa en la directiva europea (de la que emana una ley nacional) que establece que esta tasa para cubrir el gasto de recogida, transporte y tratamiento de residuos urbanos, debe regirse por el principio de ‘quien contamina paga’. En Badajoz tiene una parte fija y otra variable, que se determina según la superficie de la vivienda o del local. «Sin embargo, el hecho de que una vivienda tenga una superficie más amplia no implica necesariamente una producción superior de residuos, ya que esta depende fundamentalmente del número de personas que la habitan y de sus hábitos de consumo». «Por tanto - continúa el recurso, el método de cálculo de la cuota de la tasa no se ajusta al principio mencionado, cuyo objetivo es que soporte una mayor carga quien más contamina». Esta reclamación se sustenta además en el artículo 31 de la Constitución (según el cual, todos los contribuyentes contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos mediante un sistema tributario justo).

"Iremos donde tengamos que ir"

También hoy ha acudido al ayuntamiento Rosa a presentar un recurso contra la tasa de basura "porque aparte del IBI tengo que pagar 64 euros, yo vivo sola y no genero la misma basura que una casa donde vivan tres o cuatro personas". Está en contra de que el criterio que se haya establecido sea el de superficie en lugar de personas empadronadas. "Deben cobrar por las personas que viven en la vivienda, porque yo no genero la misma basura y pago de IBI 300 euros y ahora 64, ya me dirás, eso es este año, porque el año que viene pagaremos más, por eso vamos a presentar un recurso e iremos donde tengamos que ir". También ella ha encontrado el recurso en las redes sociales.

En Badajoz este año se abonan tres trimestres, porque el ayuntamiento ha apurado el plazo máximo (1 de abril) para establecer esta nueva tasa, de obligado cumplimiento por una normativa europea. En 2026 se abonará un trimestre más, pero, como este año, será un pago anual, aunque se podrá fraccionar, como todos los impuestos.

"Si me quedo sentado en mi casa vale de poco, hay que intentarlo"

A Juan tampoco le parece "justo que se cobre esta tasa de basura cuando ya estamos pagando el IBI". Paga 67,01 euros por la nueva tasa. Sabe que el año próximo será más. Hoy ha estado haciendo cola para presentar un recurso de reposición, que le ha pasado un amigo por Whatsapp. No confía en que el ayuntamiento dé marcha atrás. "Pero si me quedo sentado en mi casa vale de poco, hay que intentarlo".

Marcos es otro de los vecinos que ha empezado la semana acercándose al ayuntamiento con su recurso contra la tasa de basura. Expone sus motivos: "Me parece injusto que nos cobren dos veces el mismo impuesto". Es de los que sigue pensando que en Badajoz esta tasa se incluye en el IBI, a pesar de que el equipo de gobierno ha explicado por activa y por pasiva que no es así, que ahora no solo se trata de costear la recogida de residuos, sino además su tratamiento y gestión y además la tasa que se incluyó en 1992 ya está amortizada.

Pero para Marcos no es la única razón. Este argentino se queja del servicio que recibe que, en su opinión, "no se está cumpliendo de la forma correcta, yo vivo en la plaza Chica y es impresionante la basura que hay en la esquina de mi casa, los contenedores siempre están atiborrados". Por eso defiende que "si me cobran y lo hacen bien, lo pago, pero no lo hace bien". Marcos ha abonado 72 euros. Cree que el ayuntamiento no le dará la razón, pero defiende que existen otros caminos. "Tenemos otras herramientas para trabajar esto, como es el voto, ahora que vamos a tener elecciones, hay que votar a gente que haga las cosas lo más correctamente posible".