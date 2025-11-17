El documental ‘No estás loca’ se proyecta en el López de Ayala de Badajoz

El teatro López de Ayala de Badajoz acoge este miércoles a partir de las 19.00 horas la proyección y coloquio sobre el largometraje documental ‘No estás loca. La verdad sobre la violencia vicaria’, dirigido por María Bestar.

Se trata una obra pionera que visibiliza una de las formas más devastadoras de violencia de género, «aquella que se ejerce contra los hijos e hijas para causar el máximo daño a las madres», según explica la autora.

Grabado a lo largo de toda España, el documental reúne más de 40 testimonios de víctimas, jueces, fiscales, pediatras, psicólogas, periodistas y representantes institucionales, mostrando cómo esta violencia afecta «no solo a las mujeres y a los niños, sino también a toda la sociedad».

A través de sus testimonios, se desgrana un sistema judicial y social que «no siempre acompaña ni protege, mostrando las fisuras que permiten que la violencia se perpetúe». La película es, al mismo tiempo, un grito de ayuda y un canto a la esperanza, un recordatorio de que aún queda mucho por hacer, pero también de que la fuerza y la unión de las víctimas y de quienes las acompañan puede impulsar un cambio necesario.

María Bestar, quien aporta en cada obra una presencia cercana, humana e inspiradora habla en este documental desde la experiencia, convirtiendo el encuentro con el público en un espacio de concienciación, diálogo vivo y transformación social.

La proyección, que contará con un coloquio posterior con la directora, está abierta al público, que puede adquirir las entradas gratuitamente en la página web del teatro y en taquilla.

En el coloquio se abordará cómo se hizo el documental y el proceso de investigación detrás de las cámaras, un intercambio abierto de preguntas y respuestas con el público y una profundización sobre la violencia vicaria e institucional, su reconocimiento social y su tratamiento legal actual en España.

El visionado de este documental constituye, además, el cierre de unas jornadas específicas para profesionales en torno a la violencia vicaria, que se celebran en Badajoz los días 17 y 18 de noviembre de 2025, organizadas por la asociación ‘Mujeres Libres, Mujeres en Paz’, con el fin de aportar claves y soluciones sobre esta violencia.