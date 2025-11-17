El Don Benito arrasa en Gévora y tumba la imbatibilidad del Municipal

El Don Benito firmó una victoria de peso en su visita al Municipal de Gévora, donde se impuso por 0-3 y puso fin a la racha de cinco partidos sin perder del conjunto pedáneo. El choque, igualado durante más de una hora, se decidió en apenas unos minutos con un arreón final de los calabazones.

El cuadro visitante salió con mayor presencia ofensiva y obligó pronto al lucimiento de Fran Fernández, que sostuvo al Gévora con dos intervenciones de mérito en el minuto 13. El guardameta onubense volvió a ser protagonista durante toda la primera mitad, evitando que los rojiblancos se adelantaran antes del descanso ante las continuas llegadas de su ataque.

Aun así, el Gévora supo aguantar el pulso y marcharse al intermedio con buenas sensaciones, que incluso se ampliaron en el arranque del segundo tiempo, donde los de Martín Fernández disfrutaron de sus mejores minutos del partido. Sin embargo, la igualdad se rompió con una auténtica genialidad.

En el minuto 77, Nando Copete recuperó en campo propio, levantó la cabeza y sorprendió con un golazo desde larga distancia, aprovechando que el meta verdinegro estaba adelantado. El golpe anímico fue evidente y el Don Benito lo aprovechó para sentenciar el duelo en un abrir y cerrar de ojos. Primero Imad culminó una acción de Die Toualy en el 81' y, solo dos minutos después, Higor Rocha hizo el 0-3 desde el punto de penalti.

La derrota deja al Gévora sin su buena dinámica y lo sitúa en la duodécima posición. El conjunto pedáneo visitará la próxima semana al Villafranca en la jornada 12, con el objetivo de reencontrarse con las sensaciones que venía mostrando.