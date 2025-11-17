¿Eres emprendedor o tienes un negocio en Badajoz? El ayuntamiento lanza un plan de apoyo gratuito

Formación en inteligencia artificial, creación de páginas web, diseño de logotipos, tiendas online y asesoramiento en marketing. Estos son algunos de los servicios que el Ayuntamiento de Badajoz ofrece en la nueva edición de 'Badajoz Emprende', presentada este miércoles por la concejala de Formación y Empleo, Elena Salgado.

El programa, que estará activo entre noviembre de 2025 y noviembre de 2027, permitirá que 70 emprendedores, autónomos y microempresas del municipio reciban apoyo gratuito para poner en marcha o consolidar sus proyectos. La concejala explicó que esta edición incorpora mejoras en digitalización y presencia online, ámbitos que —según señaló— “suponen una barrera económica importante para quienes inician una actividad”.

Entre los servicios disponibles se encuentran la creación de páginas web y tiendas virtuales, gestión de dominios y hosting, textos legales, mantenimiento web, estrategias de marketing, contenidos para redes sociales, catálogos comerciales, asesoramiento en ventas, análisis de producto y sistemas de factura electrónica. También se impartirá formación específica en herramientas de inteligencia artificial aplicadas al trabajo diario de cada empresa.

Los participantes podrán acceder a estos servicios durante un periodo máximo de seis meses, eligiendo solo aquellos que necesiten. La empresa encargada de prestarlos será Ágora Consulting, ubicada en el Parque Científico y Tecnológico de Extremadura.

Las inscripciones deberán tramitarse a través de esta web.