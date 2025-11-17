La federación vecinal de Badajoz urge que se replanten los árboles cortados en Godofredo Ortega Muñoz

La Federación de Asociaciones Vecinales de Badajoz y Poblados Siglo XXI ha urgido al ayuntamiento que se replanten los árboles cortados de la avenida Godofredo Ortega Muñoz, en Valdepasillas.

A través de un comunicado, el colectivo ha recordado que hace un mes y medio que los vecinos que transitan por esta vía denunciaron su tala y aún siguen a la espera de que se repongan. En esta avenida se plantaron 31 árboles "en pleno mes de julio a más de 40 grados de temperatura", de los que solo quedan una docena.

"Ha pasado un tiempo más que razonable y durante el mismo se ha comprobado que los alcorques construidos no tienen un correcto sistema de desagüe y de canalización como se ha constatado con las recientes lluvias al formarse charcos en el interior y alrededor de los mismos, lo que lleva a que los pocos árboles que quedan estén encharcados en su interior", denuncia la federación.

En este sentido, lamenta que el propio sistema de desagüe aparece en algunos casos rotos o sin las gomas que sirven para el sistema del riego por goteo porque han podido llegar a desaparecer" y también advierte de que, al no estar plantados los árboles, los vehículos están aparcando subidos a los propios alcorques, "lo que está destrozando la instalación del sistema y en algún caso produciendo roturas".

A juicio del colectivo, que esta situación se mantenga en el tiempo evidencia "una falta de vigilancia y de control" sobre las adjudicaciones de los contratos a la empresa a la que se encargan los trabajos.

"Denunciamos la falta de sensibilidad medioambiental y desde la Federación de Asociaciones Vecinales solicitamos al alcalde, Ignacio Gragera, que exija a la empresa a que reponga y replante los más pronto posible los 19 árboles que cortaron, ya que no solo causa una imagen vergonzosa, sino que todo el tiempo que transcurra sin repararse la situación, está ocasionando daños a todo el sistema y una deficiente gestión de los recursos públicos que pagamos los ciudadanos", reclama en su comunicado.