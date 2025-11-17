Seis fallecidos este año en Badajoz por no usar el cinturón de seguridad centran el recuerdo a las víctimas de tráfico

La provincia de Badajoz afronta este 2025 el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico con una cifra que, pese a su tamaño, resulta especialmente dolorosa: seis personas han perdido la vida este año en turismos por no llevar puesto el cinturón de seguridad. Un dato que ha querido subrayar con preocupación José Luis Capilla, jefe provincial de Tráfico en Badajoz, durante el acto celebrado este lunes en la Jefatura Provincial.

La conmemoración lleva este año por lema “Recuerda. Apoya. Actúa”, tres verbos sobre los que Capilla ha articulado sus mensajes de memoria, reconocimiento y compromiso. “Es inasumible que sigamos teniendo personas que no usan el cinturón”. Capilla ha recordado que, pese a las campañas, la normativa y la evidencia científica, el cinturón sigue sin utilizarse en demasiadas ocasiones, particularmente en zonas rurales o desplazamientos cortos. “Están probablemente acostumbrados a no ponérselo cuando salen de casa y acaban por no hacerlo en carretera”, ha lamentado.

El jefe provincial ha explicado que las distracciones -en especial el uso del teléfono móvil- siguen siendo la principal causa de siniestros, seguidas de la velocidad inadecuada y el consumo de alcohol o drogas. Pero ha querido hacer hincapié en un patrón que se repite y que podría evitar muchas muertes: la persistencia del incumplimiento de sistemas de retención, sobre todo en vehículos particulares. “Aunque parezca increíble, seguimos teniendo a muchas personas que no hacen uso del cinturón de seguridad”, ha insistido.

Colectivos en riesgo

En su intervención, Capilla ha señalado dos grupos de especial riesgo en las carreteras secundarias; los motoristas, cada vez más numerosos, a menudo con motocicletas de gran cilindrada y una experiencia limitada en conducción sobre dos ruedas y los usuarios vulnerables: peatones y ciclistas, que acumulan un número elevado de víctimas mortales en la provincia. “Son sectores donde la DGT está haciendo un esfuerzo mayor para reducir la siniestralidad”, ha apuntado.

José Luis Capilla, jefe provincial de Tráfico en Badajoz. / Santi García

"El inmenso dolor y la angustia experimentada por gran número de personas es mayor porque muchas de las víctimas son jóvenes, porque muchos de los accidentes pudieron y debieron evitarse y porque la respuesta ante los muertos y heridos en la carretera y hacia las víctimas y sus familiares es a menudo inadecuada, incomprendida e inapropiada en relación a la pérdida de una vida o de la calidad de vida", ha detallado, al mismo tiempo que ha reconocido que este día es también una "herramienta importante para los gobiernos y todos aquellos que trabajan para la prevención o en el post-accidente", ya que da la oportunidad de demostrar "la enorme escala e impacto de muertes y heridos en las vías públicas y la necesidad urgente de acciones eficaces".

Minuto de silencio

Desde 2005, el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico busca visibilizar el sufrimiento de millones de personas afectadas por siniestros viales en todo el planeta. Hoy se ha guardado un minuto de silencio en memoria de quienes perdieron su vida en las carreteras y tras él, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha apelado a la reflexión colectiva: “Este año llevamos 34 fallecidos en Extremadura. El año pasado fueron 30 y hace dos años algo más de 50. Nunca estamos conformes con estos datos. La mayoría de los accidentes se producen por cuestiones humanas: despistes, imprudencias, no respetar las normas”.

Concentración en la sede de Tráfico para conmemorar el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. / Santi García

Quintana ha resaltado la labor coordinada entre la DGT, Guardia Civil, servicios de emergencia y asociaciones de víctimas, pero ha insistido en que ninguna estructura institucional puede sustituir la responsabilidad individual al volante. “Es el momento de pedir prudencia”, ha remarcado.

La baliza, obligatoria desde el 1 de enero

Sobre la obligatoriedad de la baliza luminosa y conectada V16, que sustituirá a los tradicionales triángulos de emergencia, Capilla ha explicado que se trata de un dispositivo que emite una luz anaranjada visible a un kilómetro y que envía un aviso automático a los centros de gestión de la DGT. Al activarse, pretende acabar con situaciones de riesgo extremo como es bajar del vehículo para colocar o retirar los triángulos.

“Los estudios previos justifican su implantación”, ha indicado el jefe de Tráfico, ya que un total de 22 personas murieron en España atropelladas en carretera por salir del coche para señalizar una avería o accidente. “Con la baliza, España se adelanta así buena parte de Europa y reduce de forma notable este riesgo”, ha afirmado.

En este sentido, ha dicho que esta baliza “no sustituye la llamada que debe hacerse a los centros de emergencia”, pero sí evita que cuando una persona tiene un accidente o una avería, tenga que bajarse del vehículo para poner los triángulos convencionales.

Los usuarios pueden consultar en la web de la DGT los modelos homologados, porque no todas las luces están autorizadas. Deben tener unas características concretas y tienen que estar correctamente homologadas: la batería si no se usa debe durar al menos un año y todos los modelos tienen que incluir en el precio una conectividad de al menos 12 años.