El Vítaly La Mar BCB se queda a las puertas del triunfo en Coria

El Vítaly La Mar BCBadajoz rozó la victoria en su visita a la siempre exigente pista del Ática Sevilla Coria, donde acabó cayendo por un ajustado 62-60. Los de Pablo Cuevas compitieron de principio a fin y tuvieron opciones reales de triunfo, pero la falta de acierto en los momentos clave desde el tiro libre terminó siendo decisiva para que la balanza se inclinara del lado local.

El choque, aplazado al domingo por el aviso naranja de la AEMET, comenzó con un BCB muy firme. El acierto exterior y el ritmo alto impuesto por Mejía y Jake permitieron a los pacenses dominar el primer cuarto (14-21). En el segundo, el Coria reaccionó a través de Morales, Tejada y Lucero, aunque el BCB sostuvo la ventaja al descanso gracias al empuje ofensivo de Adrián Méndez, Isma Vázquez y Ruslan (36-39).

Tras el descanso, el partido se convirtió en un intercambio constante de golpes. El BCB encontraba soluciones con Nielsen y un inspirado Jake, pero el cuadro sevillano castigaba cualquier duda. La igualdad fue absoluta y el tercer periodo se cerró con un 51-49 que dejaba todo abierto para el tramo final.

En el último cuarto, los pacenses volvieron a golpear desde afuera con dos triples de Méndez y Mejía, mientras Leiro y Osés aportaban solidez en ambos lados de la pista. Sin embargo, el desenlace se decidió por detalles: los tiros libres fallados por Sharif Idrís en los instantes finales, unidos a la mejor gestión local del cierre de partido, terminaron dejando al BCB sin premio.

En el plano individual, Sharif Idrís fue el jugador más valorado del conjunto pacense con 10 puntos, 11 rebotes y 12 de valoración, mientras que el local José María Morales brilló con 19 puntos, 13 rebotes y 19 de valoración.

El Vítaly La Mar BCB buscará reencontrarse con la victoria el sábado 22, cuando reciba al colíder San Antonio Cáceres en La Granadilla, en uno de los duelos más exigentes de la jornada.