Aqualia repartirá artilugios ‘atrapapelos’ en Badajoz y Mérida para cuidar las depuradoras

Aqualia ha puesto en marcha una nueva acción de sensibilización medioambiental en Badajoz y Mérida con motivo del Día Mundial del Saneamiento, que se celebra cada 19 de noviembre. Bajo el lema ‘No te enredes: el pelo a la basura’, la compañía pretende concienciar a la ciudadanía sobre el impacto que el cabello y otros residuos inapropiados generan cuando se arrojan por los desagües domésticos. Para ello, distribuirá gratuitamente utensilios atrapapelos y folletos informativos en sus oficinas de ambas ciudades.

Con esta campaña, Aqualia recuerda que lo que a simple vista parece un gesto insignificante —como dejar que los restos de cabello se vayan por el desagüe— puede convertirse en un problema serio a escala municipal. Los inodoros, lavabos y duchas forman parte de un sistema de saneamiento esencial para la salud pública y la protección del medio ambiente, pero su funcionamiento puede verse comprometido si se vierten residuos inadecuados en el hogar.

Operario de Aqualia extrayendo residuos de la red de saneamiento. / CEDIDA

La compañía subraya la magnitud del problema: las depuradoras que opera en España llegan a retirar más de 12.500 toneladas de residuos de desbaste al año, muchos de ellos provocados por toallitas, productos higiénicos y también por el cabello. Aunque este último es biodegradable, su descomposición puede tardar semanas o incluso años, y su grosor le permite colarse por los filtros iniciales, reduciendo la eficacia del resto de fases del tratamiento.

Cambio en los hábitos de casa

La campaña se enmarca en un contexto global que la ONU recuerda cada año. Según datos de Naciones Unidas, 3.500 millones de personas carecen aún de acceso a servicios de saneamiento seguros, y en 2022 solo el 58% de las aguas residuales generadas en los hogares fueron tratadas. Los vertidos sin depurar dañan ecosistemas, afectan a la calidad de vida y frenan el desarrollo de regiones enteras.

Aqualia insiste en que pequeños hábitos domésticos pueden marcar la diferencia. Entre ellos, no tirar toallitas al inodoro, evitar que grandes cantidades de pelo lleguen a las tuberías y utilizar filtros o atrapapelos en la ducha para retener los residuos antes de que entren en el sistema de saneamiento. Eso sí, una vez recogidos, deben desecharse correctamente: al contenedor gris de restos no orgánicos, nunca al retrete.

Con la entrega de estos dispositivos y la difusión de materiales educativos, la empresa busca fomentar un uso responsable de las instalaciones de saneamiento y evitar daños tanto en las redes como en las depuradoras. Una medida sencilla para los ciudadanos pero crucial para garantizar el buen funcionamiento de un sistema vital para la salud y el medio ambiente.