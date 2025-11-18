Aurelio Fernández: «'Corrieron regueros de sangre' es una obra al servicio de la paz, la concordia y el diálogo»

Hábleme sobre ‘Corrieron regueros de sangre'. ¿Cuál es su género y trama?

Se trata de una crónica novelada que narra los sucesos ocurridos en Badajoz y otras localidades de Extremadura durante el verano de 1936, al inicio de la Guerra Civil Española. De una forma neutral, centralizada, detallista y totalmente verídica, narro de forma cronológica desde que llegan las tropas de Yagüe a la región hasta su marcha camino de Madrid.

¿Por qué escribir este libro?

Porque la sociedad de hoy en día debe aprender de su historia para no repetir los errores que se cometieron en el pasado. No podemos volver a cavar trincheras y levantar el hacha de guerra. La Guerra Civil no puede repetirse.

¿Cree que la sociedad actual no conoce su historia?

No es que no la conozcan. Más bien, no se la cuentan bien. En los libros de historia de los chavales escritores de ahora, normalmente, esta época la escriben con una línea. Para poder contar de una forma no errónea lo que ocurrió es necesario profundizar. Y además, he podido vislumbrar que en muchos de ellos, faltan a la verdad y se cuentan muchas mentiras.

¿Por qué cree que ocurre eso?

El posicionamiento. El ser de izquierdas o derechas. El ser vencedor o vencido. En todas esas historias donde predomina una ideología siempre hay algo de falsedad histórica. Muchas de ellas incluidas intencionadamente, que posteriormente han calado en el subconsciente colectivo, dándolas así por ciertas. Por eso he escrito ‘Corrieron regueros de sangre’, para desmontar esas falsedades.

¿Cómo las desmontará?

Con la publicación de la verdad. Con un libro escrito desde la total imparcialidad, rigor y objetividad. Donde cuento con detalle unos hechos crueles y veraces de manera realista, amena, dura y descarnada para que se conozcan. En este libro no existen ni buenos ni malos, solo hechos tal y como ocurrieron. En él se evita el partidismo y lo tendencioso para sacar a la luz lo realmente importante: la verdad.

¿Qué cree que provocará en quiénes lo lean?

Al ser un libro totalmente objetivo que narra sucesos, el objetivo que es que cada persona reflexione y saque sus propias conclusiones. Busco que la sociedad, y sobre todos los extremeños, se horroricen de su pasado y olviden ese pensamiento orgulloso de ser nietos de la guerra. Tras su lectura y reflexión, espero que todos lleguen a la misma conclusión y es que lo vivido en la Guerra Civil no se puede repetir bajo ningún concepto.

¿Qué metodología ha seguido para su elaboración?

He tardado más o menos un año en escribir el libro. No obstante, trabajando en él he estado unos cuanto más. Hace ya cuatro años que empecé a trabajar en esta obra. Para publicar la verdad absoluta he tenido que llevar a cabo un proceso de investigación bastante amplio. Cada línea de estas páginas ha sido contrastada con, al menos, tres fuentes. Periodistas, periódicos de la época, informes... Ha sido un trabajo arduo en busca de las aristas de la verdad y realidad de lo sucedido, ya que incluso algunas de estas fuentes se contradicen en ciertos de los hechos tratados.

¿Podría profundizar en los hechos que se narran en el libro?

‘Corrieron regueros de sangre’ profundiza en los dramáticos sucesos ocurridos en Extremadura entre el 3 y el 16 de agosto de 1936. Aunque también trata sucesos anteriores. En su totalidad, lo narrado en el libro transcurre desde el 17 de julio al 16 de agosto de 1936, al inicio de la Guerra Civil. En él se narra, entre muchos otros, la llegada de las tropas de Yagüe, la Batalla de Badajoz, reuniones conspiratorias, la sublevación de la Guardia Civil del cuartel de Santo Domingo, el reparto de crímenes y la sangrienta represión llevada a cabo en los primeros días de conflicto.

¿Utiliza lenguaje de la época?

No. Utilizo un lenguaje habitual, actual y entendible. El punto diferencial es que también incluyo diálogos en la narración. Para favorecer una mayor comprensión del lector, algunos de los sucesos van acompañados de diálogos entre los ‘personajes’ que forman parte de su historia. Por ejemplo, he incluido uno en el que Yagüe, en una cadena de asesinatos, discute con uno de sus capitanes. Esa discusión ocurrió de verdad, pero como es imposible saber lo que se dijeron, los diálogos han sido inventados por mí. Aclarar que aunque sean ficticios, siguen el hilo de la historia al pie de la letra.

¿Cómo definiría a ‘Corrieron regueros de sangre’?

‘Corrieron regueros de sangre’ nace para ser parte de la historiografía y estar al servicio de la paz, la concordia y el diálogo. Se trata de una invitación a reflexionar sobre el perdón, la memoria y la esperanza en la condición humana, con el objetivo de que aprendamos de nuestros errores, y sobre todo, no los repitamos.

El escritor del prólogo es el expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra. ¿Por qué él?

Igual que ha sido él podría haber sido María Guardiola. Aparte del caché que le otorga al libro que una persona de este calibre sea quien lo inicie, elegir a un presidente de la Junta de Extremadura para el prólogo sigue el hilo principal de la obra, la neutralidad política absoluta. La elección de un político no ha sido mera casualidad. Ha sido así para demostrar que las ideologías o tendencias no afectan ni importan en este libro que solo busca transmitir la verdad.

¿Cómo cree que será la acogida del libro por parte de la sociedad?

Todo aquel que quiera aprender y comprender sobre la verdad y realidad de su historia y pasado, además de disfrutar de un ejercicio literario que sirve como homenaje a todas las víctimas, lo recibirá gustosamente. Sin embargo, para los extremistas de izquierdas o derechas no puedo decir lo mismo. Esta novela no va a ser de su agrado.