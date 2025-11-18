Badajoz convoca las ayudas de acceso urgente a una vivienda

Mujeres que han sufrido violencia de género, víctimas de trata con fines de explotación sexual, de violencia sexual, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, sin hogar y otros perfiles considerados especialmente vulnerables. Estos son los colectivos a los que va dirigida la convocatoria de ayudas para soluciones habitacionales 2025-2026 que acaba de hacer pública el Ayuntamiento de Badajoz.

El Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) publica este martes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la convocatoria de ayudas destinadas a proporcionar una solución habitacional inmediata a mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de trata con fines de explotación sexual, víctimas de violencia sexual, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otros perfiles considerados especialmente vulnerables.

La convocatoria, aprobada mediante Resolución de 13 de noviembre de 2025, se enmarca en el Programa de Ayuda a Personas Especialmente Vulnerables, vinculado al Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025 y desarrollada al amparo del Decreto 165/2024, que regula estas subvenciones en la comunidad autónoma de Extremadura.

Requisitos y destinatarios

Podrán beneficiarse de estas ayudas las personas mayores de edad o legalmente emancipadas que cumplan los requisitos establecidos, entre ellos:

Tener nacionalidad española, de un Estado miembro de la UE/EEE o encontrarse en situación regular en el caso de personas extracomunitarias.

No estar incursas en ninguna de las circunstancias de la Ley General de Subvenciones.

Haber aportado la documentación requerida a los Servicios Sociales.

Acreditar la condición de víctima o de especial vulnerabilidad, según valoración del IMSS.

No convivir con el agresor.

No ser propietarias ni usufructuarias de una vivienda disponible en España.

Los requisitos deberán cumplirse en el momento de la solicitud y mantenerse durante todo el periodo de disfrute de la ayuda.

Cuantía de las ayudas

El importe total que destina el ayuntamiento a esta convocatoria asciende a 50.000 euros, procedentes de la subvención concedida para este programa.

Las ayudas podrán cubrir:

Hasta el 100% del alquiler o precio de ocupación, con un máximo mensual de 600 euros.

Hasta el 100% de los suministros básicos, con un límite de 200 euros al mes.

La cuantía final se establecerá previa valoración de los Servicios Sociales de Atención Social Básica.

Plazo y forma de solicitud

El plazo para presentar solicitudes se abre desde mañana, 19 de noviembre, y permanecerá un año, o hasta que se agote el crédito previsto.

Las personas interesadas deberán utilizar el modelo oficial facilitado por el IMSS, acompañándolo de la documentación acreditativa correspondiente. Cada solicitante podrá presentar una única solicitud, aportando periódicamente la documentación que sea requerida para acreditar la continuidad de su situación de necesidad.