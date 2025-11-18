El Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura presenta el libro 'Las fortificaciones de Badajoz'

El Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (Coade), Fundación CB e Ibercaja presentan este miércoles por la tarde (19.00 horas), en el edificio Ibercaja, el libro ‘Las fortificaciones de Badajoz’, la obra ganadora de la primera edición del Premio Editorial Coade Francisco Vaca Morales, impulsado por estas tres entidades

Esta publicación, resultado de un trabajo de investigación exhaustivo, ofrece una revisión técnica, histórica y crítica de uno de los conjuntos defensivos más singulares y complejos de la Península Ibérica. La obra ha sido elaborada por los arquitectos Daniel Jiménez Ferrera, Jaime Olivera Quintanilla, Julián Prieto Fernández, Jorge López Álvarez y Javier Gómez de la Peña Villalón, redactores del Plan Director de las fortificaciones de la ciudad.

El jurado, integrado por representantes de las entidades organizadoras y por el arquitecto Emilio Tuñón, destacó la originalidad, el rigor y la profundidad del estudio, subrayando su relevancia profesional y territorial y la aportación que supone para reforzar el conocimiento del patrimonio defensivo de Badajoz y su papel en la configuración urbana.

La primera edición del Premio Editorial Coade Francisco Vaca Morales recibió 13 propuestas, de las que siete fueron seleccionadas como finalistas. Esta convocatoria forma parte del convenio de colaboración firmado por Fundación CB, Ibercaja y el Coade y tiene como objetivo fomentar la investigación arquitectónica, apoyar la producción editorial especializada y acercar la arquitectura y el urbanismo a la ciudadanía.

La publicación del libro ha sido «un proceso de trabajo intenso y colaborativo», según explica el Coade, que ha requerido la coordinación de autores, editor, equipos de diseño, maquetación e impresión. Este trabajo aspira a convertirse en referencia para estudios futuros y a consolidar la continuidad del Premio Editorial en próximas ediciones.

En la presentación, intervendrán representantes de las entidades promotoras del premio, los autores, el prologuista, Pedro Matos, y Juan Antonio Ortiz Orueta, presidente de la Fundación Docomomo Ibérico y vicepresidente primero del CSCAE.

La entrada es gratuita mediante inscripción previa.