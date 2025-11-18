La Diputación de Badajoz lanza su Centro de Excelencia y Oficinas del Dato: impulso clave al uso inteligente de datos

La Diputación de Badajoz se incorpora a la Edint, una iniciativa de Espacios de Datos para las infraestructuras urbanas inteligentes, que impulsa la transformación digital a través de la economía del dato. De este modo, la institución provincial abre uno de los 12 Centros de Excelencia y Oficina del Dato (CEOD) que se han puesto en marcha en España.

Se ha dado a conocer en un acto público en el Hospital Centro Vivo con la presencia de Raquel del Puerto, presidenta de la Diputación de Badajoz; Jesús herrero, representante de Red.es; Pablo Bárcenas, representante de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP); y Miguel Ángel Martín, representante de Innova Sur, entre otras autoridades. Esta iniciativa parte de la FEMP, quien también lidera el proyecto, y está compuesta por 12 miembros que ponen en marcha el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con una inversión estimada de unos 12,96 millones de euros.

Datos que reviertan en la ciudadanía

Fue en octubre de 2024 cuando se publicó el Real Decreto por el cual se autoriza y promueve la creación de esta red de entidades públicas, privadas y empresas para compartir datos. La finalización de la implantación de este proyecto será en junio del próximo año, pero desde la FEMP aseveran que pretenden que "más allá de este proyecto, que se acaba en el tiempo, sus beneficios se mantengan en la sociedad". Lo harán a través de los 12 puntos en el territorio y también con la involucración de otros muchos municipios, empresas y entidades privadas.

Bárcenas ha definido Edint como "una estructura o plataforma, pero también supone un futuro servicio que se ofrecerá desde la FEMP". Será un "espacio de encuentro de empresas y academias creando una red de ciencia y tecnología con la intención de dar más servicios a la ciudadanía". Todos los participantes volcarán sus datos en la red, se pondrán en común y se harán accesibles. "Queremos que la aportación de los datos reviertan de manera tangible", ha dicho.

Tres líneas de trabajo

La estrategia irá encaminada para ponerla en uso en tres ámbitos. La movilidad inteligente, la gestión de los territorios y localidades y, por último, para realizar un mapa de actividad económica y social. Siempre poniendo el foco en la dotación de "mayor capacidad de análisis que optimice los servicios públicos".

En cuanto a la movilidad urbana, se analizarán los datos para detectar patrones y necesidades que permitan identificar y anticipar retos y soluciones en esta materia. Por su parte, en materia de gestión inteligente de los servicios públicos, el volcado de toda la información permitirá optimizar la gestión de recursos urbanos como el agua o la energía. Esto hace que las decisiones en el territorio sean más informadas y con una mayor eficiencia en la prestación de servicios al ciudadano. Por último, esta estrategia pretende redundar en la actividad económica y empleo local. Lo hará facilitando el desarrollo de nuevos productos o servicios basados en el conocimiento del ámbito local. Así, han señalado que entre otros beneficios, esta red puede ayudar a una institución pública a ayudar a elegir un espacio en el que un negocio pueda tener éxito.

El papel de la diputación en la red

Para que esto sea posible, piden la máxima implicación por parte de ayuntamientos, empresas e instituciones. Por ahora, la red está compuesta por 12 puntos repartidos entre Galicia, Cantabria, Navarra, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía y Extremadura. Se ha hecho así para poner en marcha el proyecto, pero indican que a partir de junio de 2026 prevén "la incorporación de otras muchas entidades locales cuando sea una realidad", asevera Bárcenas.

La Diputación de Badajoz inaugura este martes su oficina física y para la presidenta de la institución, Raquel del Puerto, cree que esto "va a suponer un paso muy importante para la transformación digital de la provincia". Así, ha señalado que la decisión por parte de la FEMP ha sido madurada y argumentada por "la trayectoria que lleva la diputación en esta materia". Haciendo hincapié en la garantía que ofrece la institución, ha explicado que "se necesita que los datos sean fiables, gobernables y compartidos". Además, ha indicado que la diputación servirá "de guía para todos los ayuntamientos" pacenses que quieran sumarse.

Edint, "un cerebro urbano"

Además, desde la entidad pública empresarial que impulsa la transformación digital en España, Red.es, indican que esta nueva iniciativa se convertirá en "un cerebro urbano para hacer los procesos más eficientes", ha explicado Jesús Herrero, director de Red.es, a través de un vídeo. Señala que con la estrategia Edint será más "fácil el acceso a los datos" no solo desde el punto de vista tecnológico, sino que "busca que los datos mejoren la calidad de vida, que las ciudades sean más sostenibles y los servicios públicos más humanos". Así, ha destacado que los CEOD son "el epicentro de la gestión de los datos". En este sentido, ha expuesto que "hoy se siembran datos y mañana se recogerán servicios más eficientes, ciudades más verdes y ciudadanía más satisfecha".

La ciudadanía ya puede acudir a este espacio físico ubicado en el Palacio Provincial en la calle Obispo San Juan de Ribera, que quieren que "no solo sea una oficina sino un centro en el que todos los ayuntamientos y las empresas tengan como referencia para que la plataforma Edint siga creciendo", ha dicho Miguel Ángel Martín, responsable de Innova Sur, una empresa que participa en la red. En la provincia ya hay tres empresas que están involucradas, se trata de Telefónica, MB3 y Adicae.

Martín ha finalizado su intervención asegurando que "los datos funcionan y se pueden obtener muchos beneficios a través de su gestión".