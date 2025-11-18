Histórico en Las Descalzas de Badajoz: Cayetano Barriga, primer hermano mayor de la hermandad

La cofradía de Jesús de la Espina y María Santísima de la Amargura, conocida popularmente como Las Descalzas en Badajoz tendrán en pocos días un nuevo hermano mayor. Cayetano Barriga será el primer hombre en ostentar este cargo desde su refundación.

Como ya informó este diario, la junta de gobierno saliente adoptó la medida, apoyada por el cabildo, de romper la cuestión de género en esta hermandad. Hasta la mencionada reunión en 2023, solo las mujeres podían gobernar la cofradía y solo los hombres procesionaban. Desde ese momento, las mujeres tuvieron la oportunidad de salir en procesión. La primera ocasión fue en 2024, pero la lluvia impidió este estreno. En la pasada Semana Santa, las mujeres sí pudieron cumplir con este hito histórico.

Barriga da un paso al frente

Ahora llega el segundo momento para la memoria, el punto en el que un hombre dirigirá este colectivo. La cofradía ya convocó elecciones hace meses, pero no se presentó ninguna candidatura y continuó la junta de gobierno anterior al mando.

En este segundo intento, ha sido Cayetano Barriga quien ha dado un paso al frente para presidirla. El domingo se celebró la votación de estas elecciones y 129 hermanos lo hicieron a favor y uno en blanco. De esta forma, avalaron la decisión de este pacense que lleva toda la vida vinculada a la Semana Santa de Badajoz.

Durante más de 11 años fue presidente de la Agrupación de Cofradías y Hermandades de la ciudad y ha estado ligado de manera muy directa con esta cofradía pasando por todos los puestos dentro de la misma, pero sin formar parte de la junta de gobierno.

«Orgullo y responsabilidad»

Toma el relevo a Ana Sánchez, quien ha sido durante 10 años hermana mayor. Cayetano Barriga lo afronta con dos palabras: «Orgullo y responsabilidad». Así, señala que «ser el primer hombre que ocupa el puesto en una hermandad con 250 años de antigüedad es una satisfacción personal», pero ante todo lo hace con la responsabilidad por continuar el legado de grandes mujeres que han estado al mando. «Margarita Navarrete, Josefina de Miguel, Laura Ambel, María Jesús Mediero, María Luisa Romero y Ana Sánchez Barriga han conseguido que esta hermandad sea lo que hoy es», resalta.

El nombramiento de Barriga tiene que ser ratificado por el arzobispo de Mérida-Badajoz, algo que se estima sea los próximos días. Aunque ya piensa en las posibles tareas que tiene por delante. El hermano mayor electo asevera que dará «continuidad al proyecto existente» y potenciará la vida de la cofradía «en comunión, en hermandad». Cree que su toma de posesión sea en diciembre y será cuando comience a trabajar para poner en marcha su proyecto. Aunque avanza que uno de sus retos será poner el foco en los jóvenes y trabajar en la formación de los hermanos.

Junto a él está Coro García como vice hermana mayor, fiscal en Mérida y muy vinculada a la cofradía desde niña, y como tesorero, Gregorio Moreno, ganadero y hermano desde hace décadas. El equipo estará formado por 13 personas, «se amplía el número de vocales para distribuir las tareas de la cofradía». Es una decisión tomada por Barriga, ya que considera que una hermandad como la suya conlleva mucho trabajo y cree necesario distribuirlo.