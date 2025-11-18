Juan Gordillo presenta su novela 'La clave Mirabilis' en Badajoz

La Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz acoge este miércoles por la tarde (19.00 horas) la presentación del libro ‘La clave Mirabilis’, escrito por Juan Gordillo.

Este thriller arranca cuando el director del colegio de Los Bernardinos de París encuentra un misterioso pergamino del siglo XIII con un mensaje escrito en latín y unos extraños signos similares a los que aparecen en el Manuscrito Voynich, el códice medieval cuyo enigmático lenguaje ha traído de cabeza a lo largo de la historia a los más reputados científicos y expertos lingüísticos del mundo. Los caminos del documento medieval y los de la investigadora Gala Figueroa se cruzan cuando visita a su amigo, el famoso escritor y sacerdote Saúl Escalante, un apasionado del manuscrito imposible que está convencido de que en ese mensaje se encuentra la clave para lograr descodificar el misterio que se esconde tras sus crípticas páginas.

Pero él no es el único que lo cree, el hallazgo atrae también a una peligrosa organización criminal que los introducirá en un oscuro juego mortal, en el que la codicia, la amistad y el amor mostrarán sus caras más ocultas, con el único propósito de apoderarse del mayor secreto jamás conocido. Un vibrante thriller ambientado en Alcántara, Roma, París, Guadalupe y Sevilla en plena Semana Santa.

El autor estará acompañado en la presentación por María José Murillo, técnica de la Biblioteca de Extremadura, con la que establecerá un diálogo para descubrir detalles de este thriller. Desde sus personajes más relevantes hasta los diferentes escenarios en los que transcurre la novela, pasando por el surgimiento de la idea y cómo fue el proceso de documentación de la obra. Posteriormente, se abrirá al público asistente un turno de preguntas y se firmarán ejemplares.

Juan Gordillo, natural de Badajoz, es diplomado en Trabajo Social y máster en Escritura y Narración Creativa. Pertenece a la Asociación de Escritores Extremeños y es miembro de la Tertulia de escritores página 72. Ha escrito varios microrrelatos, entre ellos, 'El acto de un cobarde', 'Mal perder', 'Pura obsesión', 'Olas del Caribe' y 'Camino a la libertad'. También es autor de los relatos cortos 'El dilema del séptimo día', 'La línea nocturna' y 'Un final inesperado, con el que obtuvo el segundo premio en el XXVII Certamen de Relatos Breves 8 de marzo del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata.