Parcelas municipales en Badajoz que no interesan: la venta de dos terrenos en San Roque Norte queda desierta

Con la venta de la Casa de las Aguas, adjudicada a la promotora Oramba, el Ayuntamiento de Badajoz obtiene un buen pellizco con el que sufragar inversiones previstas. Más de 2 millones de euros ha sacado de la subasta de la parcela situada en el inicio de Carolina Coronado, una ubicación que ha ganado atractivo con las nuevas promociones junto a la cabecera del puente de Palmas.

Pero no todas las parcelas que está sacando a la venta el ayuntamiento están resultando interesantes para los promotores. Dos subastas se han quedado desiertas. En concreto, se trata de dos parcelas que lindan la calle Eugenio García Stop, en San Roque Norte. El valor de salida no es nada desdeñable. Casi 2,6 millones por uno de los terrenos y 2,7 por el segundo. Más de 5,3 millones por ambas, que no se van a monetizar, porque nadie se ha interesado por adquirirlas.

La primera de las parcelas de San Roque Norte tiene una superficie de 2.582 metros cuadrados, donde se permite la construcción máxima de 106 viviendas. La segunda tiene 2.797 metros cuadrados. No han resultado del interés de ninguna promotora.

En Huerta Rosales

Estos dos terrenos en San Roque Norte al mismo tiempo que una tercera Huerta Rosales. A esta última si le han salido novios y ya se ha adjudicado. Es otro lugar y también otro precio, pues tiene una menor superficie. Dos promotoras mostraron interés: Altecnic y Setapa Servicios Empresariales. Se la ha quedado la primera por 590.000 euros. Tiene 1.178 metros cuadrados de superficie y su precio de salida fue de 701.939 euros.

Estas parcelas se suman a las que ya puso a la venta junto a Adolfo Díaz Ambrona, en la calle Antonio de Chaves. Se presentaron tres propuestas y finalmente se la ha quedado Promociones Maltravieso Cáceres, que ofreció el precio más alto: 750.500 euros.

Los futuros compradores tienen un plazo de tres años para obtener la licencia y otros tres para ejecutar la construcción a partir de la obtención de la escritura pública.

De las cinco parcelas, se han vendido por lo tanto tres, que suponen al ayuntamiento unos ingresos de 3.350.000 euros, con los que acometer inversiones.