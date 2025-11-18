El Sport Extremadura, la gran baza pacense en España

El Sport Extremadura presume de raíces pacenses imponiendo su ley con contundencia cada fin de semana. La entidad verdinegra es el equipo de la ciudad de Badajoz en categoría nacional que mejor rendimiento está ofreciendo, tanto en liga como en la Copa de la Reina.

Las verdinegras están completando una temporada espectacular. Recién llegadas a Segunda Federación (tercera categoría del fútbol femenino español), las jugadoras que dirige Juan Carlos Antúnez han vencido en nueve de los diez partidos disputados hasta la fecha, encadenando además una racha de ocho triunfos consecutivos.

En su último compromiso, en casa ante el Getafe, el Sport se impuso por 3-1. El equipo pacense se adelantó en el marcador y, aunque el conjunto madrileño logró empatar en el minuto 73, apenas diez minutos después el Sport volvía a ponerse por delante, transmitiendo la sensación de que los partidos terminan cuando ellas deciden. El dominio local culminó con un último tanto en el descuento que cerró la victoria.

Con estos tres puntos, el conjunto pacense se mantiene líder en solitario con 27, seis por encima del segundo clasificado. Además, es el segundo equipo más goleador de toda la categoría con 27 tantos a favor.

Éxito copero

El Sport no solo brilla en liga. En su primera participación en la Copa de la Reina, el club pacense alcanzó la tercera ronda tras eliminar a un Cacereño de Primera Federación y al Rayo Vallecano, al que derrotó con un contundente 1-5 a domicilio. Estos triunfos llevaron al equipo a medirse a un rival de Liga F, el Alhama El Pozo, encargado de poner fin al sueño copero. Aun así, las murcianas sufrieron. Anotaron dos tantos en la primera mitad y encarrilaron la eliminatoria, pero el Sport reaccionó, generó ocasiones y recortó diferencias. Los últimos minutos fueron un asedio total de las pacenses, que rozaron la hazaña.

El Sport Extremadura ha logrado consolidarse como un proyecto ambicioso y reconocible, capaz de competir, de crecer y de ilusionar a una afición que empieza a ver en este equipo un referente firme del deporte pacense.