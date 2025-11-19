Abel Rodríguez: “Imaginar mi nombre en el lomo de un libro siempre fue un sueño”

Los procesos artísticos son únicos para cada persona. Abel Rodríguez, quien lleva siendo un aficionado de la escritura desde niño, ha logrado materializar su primer libro ‘Serán solo unas palabras’, basado en una antología de composiciones propias, de la que hablará el próximo día 21 de noviembre a las 18.30 en la librería Tusitala.

Según su biografía, nació en Tarragona pero se considera de origen extremeño. ¿Cuáles son sus raíces?

Soy de origen extremeño, toda mi familia es extremeña, somos de Extremadura. Nací en Tarragona, entre comillas. Coincidió que en ese momento mis padres estaban trabajando allí y nací allí. Pero bueno, con menos de dos años volvimos a Extremadura. Y allí viví hasta los doce.

Se licenció en Administración y Dirección de Empresas, ¿en qué momento decide sacar a relucir su lado artístico enfocado a la escritura?

Empecé a escribir en el colegio. Un día nos propusieron ponernos a escribir y me gustó. A mí me gustaba leer, en mi casa mis padres siempre estaban leyendo, así que era algo innato. Tengo imaginación, me considero una persona creativa. Veo y escucho mucho. Tomo ideas y luego las plasmo en el papel. Gané algún premio y obtuve alguna mención, así que seguí escribiendo. De momento estoy contento, no me ha ido mal (ríe).

A lo largo de su vida ha publicado diversos textos, sin embargo, ahora se ha atrevido a publicar un libro completo llamado ‘Serán solo unas palabras’. ¿En qué momento decide arriesgarse a publicar una obra completa?

En realidad no lo decidí yo. Para entonces estaba participando en concursos, y una de las editoriales organizadoras de uno de estos, me propuso participar en una antología con otros autores que también habían participado en su concurso. Dije que sí, porque iba a ser la primera vez que me publicaran algo expresamente a mí, así que les escribí el libro. El resultado tuvo muy buena acogida y terminaron vendiéndose muchos. A raíz de este éxito, la editorial me ofreció un contrato individual para que publicara el libro por mí mismo, fuera de la antología inicial.

¿Cómo vivió el proceso de publicación de su obra ‘Serán solo unas palabras’ tras la oferta de la editorial?

Era algo que visualizaba desde que era pequeño. Siempre veía los libros apilados en las estanterías de mi casa con los nombres de los autores marcados en el lomo. Imaginar mi nombre en uno de ellos ahora es un sueño cumplido. La editorial se ha ocupado de todo, vio potencial y apostó por mí con su oferta, y yo, que ya tenía parte del sueño cumplido, la acepté y aproveché al máximo.

El próximo 21 de noviembre a las 18.30 de la tarde estarás visitando la librería Tusitala para llevar a cabo una presentación literaria de su libro ‘Serán solo unas palabras’. Cuéntenos algo sobre la obra.

Mi libro es una antología, una colección de microrrelatos, que es el género en el que llevo cultivando desde hace casi 20 años. Esta antología es básicamente un compendio de los mejores que he escrito, aunque hay algunos que he escrito expresamente para el libro. Incluso hay un par de relatos que son un poco más largos que para mí supusieron un reto porque llevaba muchos años sin escribir más de una página. Además de la presentación del libro, también me gustaría hacer un pequeño taller de microliteratura para poner a la gente en situación de lo que son con algunos ejemplos y algo de teoría e intentar que el público partícipe y así sepan más sobre este género y sobre lo que van a comprar.

Para darle título a su obra ‘Serán solo unas palabras’, ¿le inspiró algo en concreto?

Quería titular al libro como el título de uno de los textos. Y de todos los que había, vi que este además no solo era un título sugerente, sino que además cuadraba perfectamente. Como es un compendio de textos de una página, media página, cortitos, que se leen rápido, pues se quedó ‘Serán solo unas palabras’. De todas formas, ya explicaré en el día de la presentación que no solo son palabras, son algo más.

Como ha explicado, su libro es una antología de microrrelatos y relatos propios. De todos ellos, ¿hay alguno que sea su favorito o que tenga un significado más especial?

Los dos últimos, que son los más largos ‘Réquiem’ y ‘La última función’. Estoy especialmente orgulloso de ellos porque para mí supusieron un reto. Tuve que escribir relatos más largos, cosa que llevaba sin hacer años. Luego hay otros de los que estoy muy orgulloso también, por ejemplo, uno que se llama ‘Tomadura de pelo’ o ‘Éxito y fracaso’, por ejemplo. Son relatos que me hacen especial gracia. Sé qué me voy a encontrar porque los escribí yo, pero, aun así, los releo y me vuelve a salir una sonrisa.

Para finalizar, ¿tiene algún otro proyecto literario en mente, o, de momento, va a dejar este hobby en stand-by?

De momento estoy en periodo de creación mental, tomando notas. Pero no descarto un nuevo proyecto en un futuro.