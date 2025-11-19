El Ayuntamiento de Badajoz abre la convocatoria de los concursos navideños de belenes y felicitaciones

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz ha puesto en marcha un año más los tradicionales concursos navideños, con el objetivo de fomentar la creatividad y la participación ciudadana en torno a las tradiciones navideñas y en los que los interesados ya pueden inscribirse en el de Belenes y en el infantil y juvenil 'Una felicitación de Navidad'.

Con respecto al concurso de belenes, el certamen busca promover la creación e instalación de belenes, implicando a centros educativos, residencias, colectivos sociales, asociaciones y entidades religiosas del término municipal de Badajoz, con dos modalidades entre Belén Tradicional y Belén Viviente.

Dentro del Belén Tradicional se establecen dos categorías, la primera de residencias, centro de mayores y colectivos con un primer premio de 650 euros, un segundo de 350 euros y un tercero de 250 euros; y la segunda de centros educativos, con galardones de 400 euros, 300 euros y 200 euros.

En el caso del Belén viviente también hay dos categorías, una para residencias, centro de mayores y colectivos con premios de 800, euros, 650 euros y 500 euros; y para centros educativos y galardones de 400 euros, 300 euros y 200 euros. Los premios incluyen diploma y trofeo.

Las inscripciones pueden presentarse presencialmente en la Concejalía de Cultura (calle Soto Mancera, 8) o por correo electrónico hasta las 14.30 horas del 3 de diciembre.

Una felicitación de Navidad

En cuanto al concurso infantil y juvenil 'Una felicitación de Navidad', organizado con la colaboración de El Corte Inglés, está dirigido a estudiantes de Primaria y ESO de centros educativos de Badajoz.

Los trabajos deberán presentarse en formato díptico (15 por 21 centímetros) e incluir los datos del alumno y el centro. Se establecen cuatro categorías, desde 1º de Primaria a 4º de ESO, y los premios son de 125 euros el primero, 75 euros el segundo y 50 euros el tercero además de 25 euros para los accésits (según la categoría).

Además, los ganadores recibirán un pack-regalo cortesía de El Corte Inglés, según indica el Ayuntamiento de Badajoz, que ha detallado que el plazo de entrega de trabajos finaliza a las 14.30 horas del 10 de diciembre.

La entrega de premios tendrá lugar el 17 de diciembre y el lugar y hora será anunciado a los ganadores, que también serán publicados en la web municipal. Las bases íntegras de ambos certámenes, así como los modelos de solicitud, están disponibles en la página web del consistorio de la capital pacense.