Badajoz amanece entre una espesa niebla: primeras imágenes del otoño 2025

Badajoz ha amanecido este 19 de noviembre envuelta en un espeso manto de niebla que ha sorprendido a muchos vecinos al abrir la ventana. Se trata del primer episodio notable de nieblas otoñales de este 2025, un fenómeno habitual en la capital pacense durante los meses más fríos, pero que este año ha tardado más de lo esperado en dejarse ver.

Desde primera hora de la mañana, una densa capa blanquecina ha cubierto prácticamente todas las barriadas de la ciudad, reduciendo la visibilidad a pocos metros en algunos puntos. En zonas próximas al río Guadiana, como la margen derecha, la bruma ha sido especialmente intensa, dificultando incluso distinguir edificios cercanos y obligando a extremar la precaución a conductores y peatones.

El fenómeno ha ofrecido uno de los paisajes más característicos del otoño de la capital pacense. Muchos vecinos han aprovechado para captar imágenes del ambiente nebuloso, que ha dado un aspecto casi invernal a la ciudad pese a encontrarse aún en pleno otoño.

Pasadas las 9.30, la niebla se ha ido levantando de forma progresiva, dejando paso a un cielo cambiante en el que se han alternado nubes y claros. A medida que avanzaba la mañana, la humedad —que ha superado el 90 % durante el amanecer— comenzaba a descender lentamente, aunque el ambiente ha seguido sintiéndose frío y húmedo.

Según la previsión meteorológica, la jornada de hoy dejará temperaturas suaves para esta época del año, con una mínima cercana a los 5 grados y una máxima que rondará los 15. Aunque la niebla ha sido la protagonista del día, las previsiones meteorológicas señalan que no se esperan precipitaciones durante este miércoles en la ciudad y el resto de la provincia.

El episodio de hoy es uno de los primeros de una temporada en la que se espera que la niebla vuelva a tener un papel importante, especialmente en las primeras horas de la mañana, debido a la elevada humedad ambiental y al descenso progresivo de las temperaturas.