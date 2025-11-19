Está cortada al tráfico
Comienza la obra para convertir en plataforma única la plaza de Portugal en Badajoz
El proyecto contempla mantener las plazas de aparcamiento
La plataforma única sigue extendiéndose por el centro de Badajoz y llega la plaza de Portugal. Las obras para poner al mismo nivel las aceras y la calzada como solución de accesibilidad acaban de empezar y toda la plaza permanece vallada y cortada al tráfico con vallas.
El plazo de ejecución desde la firma del acta de replanteo con la constructora adjudicataria es de tres meses. La última vez que el concejal de Vías y Obras, Carlos Urueña, habló de este proyecto, señaló que los trabajos estarían terminados antes de la Navidad. Será complicado.
Un cartel en los portales anunciaba que las obras comenzarían el 18 de noviembre. No ha habido retraso. Las máquinas han empezado a levantar acerados y calzada de la margen izquierda (mirando hacia el parque de Castelar), mientras en la derecha aún permanecen aparcados una docena de coches y colocada la terraza de un bar.
La obra se adjudicó a finales de septiembre a Cubillana por 280.000 euros. Además de la conversión en plataforma única, el proyecto incluye la renovación de las redes de abastecimiento y de saneamiento, la instalación de nuevos sumideros, y el alumbrado. Además, se plantarán diez árboles y se colocará nuevo mobiliario urbano. La previsión es mantener las plazas de aparcamiento que existen en la actualidad. Las aceras se repondrán con baldosas y adoquines y la calzada en dos sentidos se mantendrá de asfalto, como se ha hecho con la avenida Juan Carlos I.
Una vez que terminen los trabajos, la plaza de Portugal quedará como una isla de plataforma única, sin continuidad en su entorno.
Estas obras coinciden con las que está acometiendo de plataforma única la misma constructora en la calle Padre Rafael, que conecta Juan Carlos I con el paseo de San Francisco.
