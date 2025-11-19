La Diputación de Badajoz licita dos contratos del proyecto 'Mures' por más de 142.000 euros destinados a frenar la despoblación

La Diputación de Badajoz ha publicado la licitación de dos contratos para la realización de diferentes líneas de actuación dentro del proyecto Mures ´Municipios Resilientes´.

La contratación se llevará a cabo mediante procedimiento abierto y las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 1 de diciembre de 2025 a las 14.00 horas. Al tratarse de un contrato simplificado solo podrán licitar las empresas que estén inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y empresas clasificadas del Sector Público (ROLECE-ROLECSP) o en el Registro Oficial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en la fecha final de presentación de ofertas. A estos efectos, también se considerará admisible la proposición del licitador que acredite haber presentado la solicitud de inscripción en el correspondiente Registro junto con la documentación preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentación de las ofertas.

El proyecto se articula en diversos ejes de trabajo. Uno de ellos se centra en dinamizar la gestión y el seguimiento de instrumentos y procesos de participación orientados a la fijación de población y a la atracción de nuevos habitantes. En cuanto a la segunda licitación, esta tiene como objetivo poner en valor los recursos locales previamente identificados.

Para ello, 'MURES' impulsa un proceso de apoyo al aprendizaje social y económico, articulado en dos programas de actividades de capacitación y formación. Ambas licitaciones se llevarán a cabo a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.