Gastronomía de alto nivel en Badajoz: estrellas Michelin y los mejores chefs se dan cita en la II Feria Espiga

La ciudad de Badajoz se convertirá desde este viernes en el gran escaparate del producto extremeño, la gastronomía y el turismo rural. Se celebra la II Feria Agroalimentaria Espiga de Caja Rural de Extremadura, una cita que tendrá lugar en Ifeba entre los días 21 y 24 de noviembre y que reunirá a más de 130 empresas, 65 stands y un programa reforzado con algunos de los cocineros y expertos más influyentes del panorama nacional e internacional.

En la presentación ha participado el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo acompañado del alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, la consejera de Turismo Victoria Bazaga y la directora general de la caja, Rocío Morales. Todos ellos han valorado el crecimiento y consolidación de una feria que “se ha convertido en una plataforma estratégica para el sector agroalimentario regional”.

Esta segunda edición “ha logrado ampliar cifras de participación, lo que confirma el enorme interés del sector y la consolidación de esta feria, que alcanza ya 4.000 metros cuadrados de espacio expositivo”, ha subrayado Urbano Caballo, que también ha recordado que la Feria Espiga se sustenta en tres pilares -alimentación, turismo rural y turismo gastronómico- concebidos para “mostrar el potencial de Extremadura y reforzar la conexión entre el producto de cercanía y la alta cocina”.

Grandes chefs y expertos internacionales

En este marco, el presidente de la entidad organizadora ha anunciado que el evento contará nuevamente con dos grandes escenarios para ponencias, demostraciones y coloquios y con el espacio gastronómico “Degusta”, donde cuatro restaurantes ofrecerán propuestas diseñadas a partir de productos extremeños con DOP e IGP.

Los reconocidos chefs Toño Pérez y José Pizarro ejercerán como embajadores oficiales de esta edición, que reunirá además a figuras tan populares como Pepe Rodríguez, presentador de MasterChef, el cocinero portugués Henrique Sá Pessoa, con dos estrellas Michelin y Carlos Maldonado, ganador de MasterChef y también estrella Michelin. A ellos se sumará Olivia, ganadora de MasterChef Junior, que participará el sábado a las 11.00 horas en showcookings, talleres y actividades divulgativas.

El programa incluye también dos citas clave para el sector gastronómico: la participación de Mónica Rius, directora de Comunicación de Michelin España y Portugal y de María Ritter, directora de la Guía Repsol, quien presentará en Badajoz los nuevos Soles y Soletes extremeños.

Selección de quesos en la I Feria Agroalimentaria Espiga. / Andrés Rodríguez

Catas, exhibiciones culinarias, conferencias, talleres y un concurso de tapas completan la programación de esta segunda edición, que aspira a superar el impacto de la feria inaugural.

Una feria con sello propio

El presidente de Caja Rural ha reconocido que la primera edición sirvió como aprendizaje y punto de partida para diseñar un evento “con un toque diferencial”, centrado en mostrar el origen y autenticidad del producto extremeño. Esta segunda edición aumenta de forma notable la participación y amplía también el espacio dedicado a las 14 Denominaciones de Origen e IGP de la región, además de abrir la puerta a pequeños productores que no suelen tener acceso a otras ferias de mayor escala.

“El origen tiene otro sabor”, ha concluido Caballo, convencido de que la Feria Espiga “es hoy una herramienta clave para impulsar el crecimiento del sector agroalimentario de Extremadura”.

El presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo acompañado del alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, la consejera de Turismo Victoria Bazaga y la directora general de la caja, Rocío Morales. / Rebeca Porras

Badajoz, punto neurálgico de la agroalimentación

Por su parte, el alcalde de Badajoz ha agradecido a Caja Rural de Extremadura la elección de la ciudad como sede de esta segunda edición, destacando el compromiso de la entidad con el desarrollo local y regional. “Para nosotros es un auténtico lujo contar con iniciativas que creen en esta tierra, que apuesten por ella y que la proyecten dentro y fuera de Extremadura”, ha afirmado.

Gragera ha subrayado que Ifeba “se ha consolidado como referente no solo a nivel extremeño, sino también interregional e incluso con influencia en el Alentejo”. Asimismo, ha destacado la importancia de promocionar el producto extremeño como parte esencial de la identidad regional y de impulsar su presencia en mercados nacionales e internacionales.

Actividades

Durante los cuatro días de feria, el visitante podrá elegir entre un variado programa de actividades en torno a la gastronomía, donde destaca el II Concurso de Tapas de alumnos de hostelería el viernes a las 10.00 horas, un showcooking a cuatro manos con mujeres cocineras a las13.30 horas, o una presentación y degustación de jamón de la dehesa extremeña y vino Ribera de Guadiana.

Degustación de la platos de la I Feria Agroalimentaria Espiga en Badajoz. / Andrés Rodríguez

El sábado se celebra un showcooking a las 12.00 horas con Fernando Bárcena, profesor del Basque Culinary Center y de 13.00 horas a 17.00 horas habrá catas y maridajes de quesos, coctelería, jamones, embutidos y vinos.

Los niños podrán participar además a las 17.30 horas en un taller de cocina, mientras que el domingo está previsto un nuevo taller infantil a las 11.00 horas, un concurso de cortadores de jamón a las 11.30 horas, un showcooking de la Federación Extremeña de Caza a las 14.00 horas, un taller de postres artesanos a cargo de los hermanos Golimbeo a las 17.30 horas o, en el stand de Extremadura Avante, un Encuentro de Compradores Internacionales de 10.00 horas a 19.00 horas.

Ambiente de la primera edición de la feria en Ifeba. / Andrés Rodríguez

El horario de la feria es de 11.00 horas a 19.00 horas de viernes a domingo y el lunes -que será una jornada solo para profesionales- de 10.00 horas a 17.00 horas. El precio de la entrada es de 3 euros (los niños entran gratis).