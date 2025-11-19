José Javier Pérez Venegas habla sobre las enfermedades reumáticas en Badajoz

El jefe del servicio de reumatología del Hospital Universitario Virgen Macarena, José Javier Pérez Venegas, ofrecerá un conferencia titulada ‘Enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas. ¿Una epidemia desconocida?’ en la sede de la Real Sociedad Económica Extremeña Amigos del País de Badajoz (RSEEAP) este jueves a las 19.00 horas.

El ponente analizará el impacto real de las enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas, que afectan a millones de personas y constituyen una de las principales causas de discapacidad y dolor crónico en la población.

Una cita de especial interés para profesionales sanitarios, estudiantes de ciencias de la salud y público general interesado en conocer más sobre esta «epidemia silenciosa que compromete la calidad de vida de tantas personas».

La entrada será libre hasta completar aforo. También podrá seguirse vía streaming.