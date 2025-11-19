Juanchín será el próximo pregonero de los costaleros de Badajoz: "Estoy emocionado, todavía no me lo creo"

Juan Alberto Moreno 'Juanchín' (Badajoz, 1982) será el próximo pregonero del costalero 2026. Este pacense ha sido designado por la Asociación de Costaleros y Capataces San José para dar el pistoletazo de salida a la Semana Santa de Badajoz por parte de este colectivo. "Es un costalero de toda la vida, colabora muy intensamente con la asociación, ha hecho parihuelas de numerosas hermandades, es capataz y miembro de la junta de la Soledad... No tiene nada que demostrar porque ha dado todo su tiempo por la Semana Santa de Badajoz y creemos que va a ser muy interesante escuchar sus vivencias", indica Raúl Tinoco, recientemente elegido presidente de la asociación.

Vinculado desde los 9 años a distintas hermandades de la ciudad, Moreno toma esta noticia con mucho respeto y mucho orgullo. Ya piensa en cómo será ese momento y toma nota de momentos que recordará el próximo 22 de marzo a las 12.00 cuando lo pronuncie. Este diario charla con él horas después de recibir la noticia.

¿Qué se siente al recibir la noticia de que ha sido designado como pregonero del Costalero 2026?

Todavía no me lo creo, estoy emocionado y con una responsabilidad muy grande. Al final, soy el primer costalero de la nueva era de la asociación. Entonces, pues emocionado y con esa responsabilidad.

¿Quién le comunicó la noticia y cómo fue ese momento?

Estaba comprando con mi mujer en Mercadona y me llamó Raúl Tinoco, el nuevo presidente de la asociación, para comunicármelo. Yo no pude decirle que no. En ese momento, le dije que si estaba de broma porque no me lo creía. No esperaba nunca que me fueran a llamar para dar pregón. Se me pusieron los pelos de punta. Me puse muy nervioso, no sabía ni por dónde me venía la propuesta. Mi mujer, al verme nervioso, me preguntó si pasaba algo malo y le tuve que tranquilizar. Cuando se lo conté, me preguntó cuál era mi decisión. Le dije: Lo voy a hacer. Creo que es el momento.

¿Por qué cree que es el momento?

Son muchos años vinculado a la Semana Santa, por la experiencia creo que es el momento. Debajo de los pasos llevo desde los 18 años. Parece que fue ayer cuando empecé, porque no se te olvida aquel primer día. Entre los capataces lo hablamos muchas veces, muchos seguimos debajo de los pasos, pero vemos que nuestra luz se va apagando en ese sitio y tienes que ir dejando paso a los nuevos. Aunque todavía voy a seguir siendo costalero, por supuesto. Al menos, seis años más tengo que aguantar porque mis dos hijos quieren que salgamos los tres juntos. El mayor tiene 16 años y el chico 12 y seguirán con la tradición de la familia Moreno. Ellos reciben el amor por la Semana Santa por ambas partes, porque su tío materno es Francisco Javier Gutiérrez 'Guti', hermano mayor de la Soledad. Ellos lo ven de otra manera al resto de jóvenes.

¿Y qué pasa por su cabeza cuando le dicen que va a ser el próximo pregonero del costalero?

Se me vinieron muchos sentimientos, muchos recuerdos y empiezas a decir cómo empiezo, cómo no empiezo, por dónde voy. Ya empecé a hacer algunas notas para tener algo hilado, para poder empezar a montar. Anoche estuve hablando con los niños porque cuando me lo notificaron estaban en el colegio y se enteraron por las redes sociales. Les ha gustado mucho la noticia también porque al final están reconociendo a su padre y saben perfectamente el esfuerzo que lleva todo esto y los años entregados.

Lleva toda la vida vinculado a la Semana Santa...

Empecé con nueve años a ser hermano del Cristo de la Espina y de la Soledad y con 14 de San Fernando. El martes tengo el corazón dividido, de hecho siempre, siempre, siempre, llevo en la muñeca izquierda la medalla de la hermandad de la Espina y mientras voy en la procesión de San Fernando. Siempre que me cruzo con las Descalzas intento arrimarme un poquito para poder ver algo. El año pasado estuve delante de la Amargura un ratito. Recuerdo que siendo costalero en San Fernando Joselón me buscó porque entonces no tenía todas las cuadrillas completas y en 2009 me uní a la asociación. Lo recuerdo porque puse como condición salir debajo del Descendimiento y fue el mismo año que nació mi hijo.

¿Qué supone para usted este paso, este honor, como decía?

Pues supone respeto al costalero porque al final venimos de abajo, de sufrir un montón y al final vas a contar tu experiencia, lo que has vivido. Y también respeto a la Semana Santa de Badajoz. Además, siento responsabilidad por enfrentarme a este reto.

¿Cómo quiere que sea ese pregón?

Quiero que sea emotivo, pero sin caer en la lágrima. Mis hijos dicen que voy a llorar seguro, es la confianza que tienen ellos (ríe). La verdad es que yo soy mucho de llorar, pero espera que no sea tan lacrimógeno ni para mí ni para la gente. Aunque creo que será emotivo porque tiene que salir del corazón, sino mejor que no lo haga. Además, quiero que no sea pesado.

¿En quién va a pensar mientras lo pronuncie?

Hay tanta gente a la que agradecerle... Ayer estuve pensándolo y tengo a muchas personas a las que quiero recordar. Hay un montón de gente que ha pasado o está pasando por tu vida cofrade a la que tienes que nombrar. La familia estará muy presente porque son ellos los que sufren los ensayos, los que pierden mi presencia y esos ratos de cuaresma. También la gente que ya no está tendrán un momento en el pregón. Aquellos quiénes han sido importantes para mí y de quiénes no me puedo olvidar. Por supuesto, nombraré a Joselón porque fue quien me empujó desde San Fernando a presentarme como capataz, por ejemplo. Y tampoco me olvidaré de Carmen Cancho, una persona importante para la Soledad y para mí. Ellos son dos auténticos referentes para mí.