Nueve cocinas extremeñas ofrecerán sus tapas en el Gastrofestival Sabor 2025

Nueve restaurantes y establecimientos extremeños se darán cita a partir de mañana en el Hospital Centro Vivo de Badajoz para una nueva edición del Gastrofestival Sabor. Hasta el próximo día 23, el público podrá degustar, en forma de tapa, los mejores productos y elaboraciones de cada una de sus cocinas.

Los participantes, Daitán, nuestro rollo; Drómo; Moma; Las Croquetas de Fer; el Cátering Vía de la Plata; Chefalia; Maná; Lugaris; Vaová y Luxury ofrecerán entre tres o cuatro platos diferentes, que incluyen salados y dulces, en una competición en la que se elegirá la mejor tapa de la edición.

Por un precio de cinco euros por plato, los visitantes podrán degustar productos y elaboraciones de la tierra como arroces y ensaladillas ibéricas, paquito de IGP cordero de Extremadura, panceta glaseada con patata, setas y papada o huevos a baja temperatura con salsa de patatera y migas crujientes. También habrá una carta específica para las personas celíacas. Por su parte, las bebidas tendrán un precio de dos euros.

Además de las degustaciones, el programa incluye talleres de repostería y actividades gastronómicas para los más pequeños (inscripciones ya completas) y catas de jamón, queso de Acehúche y vino de DOP a cargo de Luxury, el Consejo Regulador y Encina Blanca, respectivamente.

Programa y horario

Cristina Pérez, de Oído Cocina, en compañía del diputado de Cultura Ricardo Cabezas, han dado a conocer en la mañana de este miércoles el programa completo y horarios del festival durante el acto de presentación llevado a cabo en la Diputación de Badajoz.

Mañana jueves 20 de noviembre a las 20.00 horas se inaugurará el festival con la apertura de los distintos establecimientos participantes. En esta primera jornada, se celebrará el concurso profesional de tapas y la entrega de premios a los ganadores (21.30 horas - 00.00 horas).

El viernes y el sábado, estará abierto desde la una del mediodía hasta la medianoche. Durante estos dos días, los hosteleros descansarán entre las 17.00 y las 20.00 horas, y en ese intervalo se llevarán a cabo los talleres y actividades para niños y las catas de Denominación de Origen Protegida. (Las catas necesitan inscripción previa).

El domingo, último día del Gastrofestival Sabor, los establecimientos de tapas permanecerán abiertos al público de 13.00 a 17.00 horas, hora en la que se clausurará el evento.