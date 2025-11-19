El pianista Daahoud Salim ofrece un concierto en Fundación CB

El pianista y compositor sevillano Daahoud Salim ofrece este jueves un recital de piano en la sede de Fundación CB, Montesinos 22, a partir de las 19.30 horas.

Este artista, muy presente en la escena del jazz, fundó el Daahoud Salim Quintet, una agrupación que ya ha pisado algunos de los principales escenarios y festivales del mundo, como el Jazz at the Lincoln Center de Nueva York. Ha recibido encargos de la Royal Concertgebouw Orchestra de Ámsterdam, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, La Schubertiada y Asociación Española de Orquestas Sinfónicas, entre otras, dando recitales por toda España y varios países europeos como pianista clásico.

Como compositor, grandes figuras como Martin Fröst, el Cuarteto Casals, o Juan Floristán han interpretado sus obras. Además, ha sido galardonado con premios como el Primer Premio en el Tapiola Choir International Composition Competition (Helsinki, Finlandia), y el Primer Premio en el Concurso de Composición y Arreglo para Big Band Fundación SGAE/Asociación Ool-ya-koo.

Salim también destaca en su faceta como docente. Actualmente, imparte clases de piano clásico, piano jazz, educación auditiva y ensemble en el Grado Superior de El Camm, en Málaga. Fue director académico del Kathmandu Jazz Conservatory, en Nepal y ofrece cursos de improvisación y composición en diferentes conservatorios.

La entrada es libre y gratuita.