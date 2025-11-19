'Voces que hilan', el proyecto que denuncia la trata de mujeres a través del textil en Badajoz

Adela llegó a España desde Brasil en 2011 a través de una amiga que ya vivía en el país. Le hizo la promesa de un trabajo de camarera con un buen sueldo que le permitiría regresar en dos años a su país natal pagando su casa, coche y ahorros suficientes para montar su negocio. La realidad fue muy distinta. Cuando llegó lo hizo a un pueblo de Murcia, hasta el tercer día no se dio cuenta que estaba en un club de alterne. Fue el inicio de un infierno para ella. Este es el testimonio de una de las chicas que ha participado en el proyecto Rediseñando tu Futuro de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida, APRAMP Extremadura, y actualmente reside en Badajoz.

Este miércoles ha inaugurado una exposición organizada con motivo del Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos y con un vínculo inseparable con el 25 de noviembre, ya que la trata no deja de ser un problema de violencia de género. El escenario elegido es el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac) que se convierte también en lugar de reivindicación. Exponen los trabajos realizados en su taller textil. Un proyecto en el que la costura se vuelve a convertir en una herramienta de memoria, denuncia y esperanza.

Puntadas que cosen heridas

La muestra reúne prendas confeccionadas por mujeres que han sobrevivido a la explotación. "Son mujeres beneficiarias de APRAMP, mujeres víctimas de la trata, de la explotación sexual y la explotación laboral", explica Sara Fernández, trabajadora social de APRAMP y responsable del proyecto Rediseña tu Futuro en su cuarta edición. Cada pieza ha sido elaborada de principio a fin en el taller. Desde enero de 2025 han pasado por él "en torno a 55-60 mujeres, que viven en Badajoz o en la provincia". Se trata de un espacio vivo donde las participantes cambian según sus circunstancias, sus trabajos o sus desplazamientos.

Sara Fernández, trabajadora social, y Laura Espino, psicóloga de APRAMP Extremadura. / Santi García

Fernández describe un contexto que no mejora: "Nos encontramos cada vez más situaciones extremas de mujeres que están sufriendo múltiples violencias". Por ello defiende que la visibilidad es clave: “La concienciación de la población hace que se denuncie más casos y que al final no permanezcamos callados”. La mayoría de alertas, subraya, llegan “por los entornos” y no por las propias víctimas.

"Supervivientes de trata, explotación laboral y violencia de género"

La coordinadora de APRAMP en Extremadura, Luciana Pinheiro, recuerda que el modelo nació en Madrid hace más de tres décadas, con colaboraciones relevantes y presencia en pasarelas nacionales. Su llegada a la región no fue sencilla: "Ha sido un trabajo complejo poder implantarlo en Badajoz". La esencia del proyecto permanece intacta: "Más que costura es aprender este oficio", afirma. "Las mujeres están empoderándose, dotándose de herramientas, están cosiendo realmente sus futuros", asegura.

Luciana Pinheiro, coordinadora de APRAMP Extremadura. / Santi García

La línea presentada se llama 'Voces que Hilan' porque, como insiste, "son supervivientes de trata, explotación laboral y también supervivientes de la violencia de género". La filosofía que se sigue la resume con una frase que atraviesa todo el programa: "Nuestra intención es dar el impulso para que las mujeres lleguen a la capacidad del autoempleo".

Un taller para todas

En el taller, la monitora Lupe Plaza ha sido testigo de la transformación personal de cada participante. Su implicación es profunda: "Lo he vivido con muchísima emoción", confiesa. Asegura que lo que empezó como un trabajo social ha sido también un proceso personal: "Pensaba al principio que ayudar a las chicas y al final nos ayudamos todas unas a las otras". Plaza expone que el día a día está lleno de gestos significativos: "Todos los días se entra con un abrazo, se sale con un abrazo y me dan las gracias a mí y yo a ellas".

Lupe Plaza, monitora del taller textil de APRAMP en Badajoz. / Santi García

En esta edición han confeccionado "más de 50 piezas", aunque solo se exponen unas pocas. El esfuerzo ha sido enorme, realizado "al salto" y en turnos muy cortos. Por eso hoy se muestra emocionada: "Estoy con la piel de gallina". Asegura que su madre tenía razón cuando le dijo el primer día de taller: "Va a ser el trabajo de tu vida porque meto el diseño y la creatividad que yo tengo junto con la obra social que llevo muchos años haciendo".

"Un camino con ellas de la mano"

La dimensión psicológica la explica Laura Espino Márquez, psicóloga de APRAMP. Las mujeres llegan en situaciones límite: "Nos encontramos con mujeres que ni siquiera conocen cuáles son sus derechos como persona". Muchas presentan ansiedad, depresión o estrés postraumático. El camino de recuperación, enfatiza, es necesariamente largo: "No dejándolas solas en ningún momento, sino un camino que hacemos con ellas de la mano".

La directora del Instituto de la Mujer de Extremadura (Imex), Beatriz Arjona, ha destacado durante la inauguración el apoyo institucional: "Las casas de la mujer están abiertas para vosotras" e insistió en la necesidad del trabajo conjunto: "Es una lucha en la que no se puede hacer sola. La unidad es fundamental". Así, ha recordado que la trata tiene responsables claros: "Hay que poner foco en los hombres que consumen prostitución, para decirles que esto no es un trabajo".

La exposición, ha subrayado, es "una exposición con nombres, apellidos e historias detrás". Historias hiladas, cosidas y sostenidas por mujeres que, puntada a puntada, reclaman su espacio y su futuro.