Convocada por entidades sociales
Concentración este viernes en Badajoz para pedir más apoyo a las personas sin hogar
La protesta será a las 11.30 horas frente a la plaza de España
La Asociación Ciudadana de Badajoz de Apoyo a Personas Migrantes (ACIBAPEM) y Coordinadora de apoyo a personas en situación de calle en Badajoz han convocado una concentración este viernes 21 de noviembre a las 11.30 horas frente al ayuntamiento, en la plaza de España, con el objetivo de pedir soluciones urgentes para las personas en situación de calle.
Los colectivos aseguran que llevan "muchos meses reclamando a las instituciones" sin obtener respuestas "reales y efectivas". Alertan de que la llegada de las bajas temperaturas hace urgente la habilitación de espacios de pernoctación para personas que duermen en la calle y recuerdan que durante el verano solicitaron medidas similares con motivo de la ola de calor. "Continuamos reclamando recursos de forma permanente para atender las necesidades de estas personas en nuestra ciudad", aseguran.
"Una ciudad como Badajoz debería estar preparada para atender a la población vulnerable, visto que la demanda aumenta, sin que se agoten o colapsen estos recursos", señaln. Según explican, las asociaciones han asumido en los últimos meses parte del apoyo que necesitan estas personas, ofreciendo alojamiento provisional, alimentos, ayuda para trámites legales y orientación hacia otros recursos. Todo conforme a sus "posibilidades".
Por estas razones, ahora piden ayuda urgente ante el cambio de estación y la llegada del frío. "Convocamos a la ciudadanía, así como a asociaciones, colectivos y entidades sociales, a la concentración".
