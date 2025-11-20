Condenados a 7 años de cárcel los dos primos acusados de violar a una amiga en Badajoz

7 años de prisión. Es la pena que la Audiencia Provincial de Badajoz ha impuesto a dos primos acusados de violar a una amiga en el domicilio de uno de ellos en 2021. El tribunal los considera autores de sendos delitos de abusos sexuales (aún no había entrado en vigor ‘la ley del solo sí es sí cuando ocurrieron los hechos) y ordena que ambos indemnicen a la víctima con 20.000 euros.

En su sentencia, los magistrados dan por acreditado que la madrugada del 21 de marzo de 2021, tras varias horas de fiesta en diferentes casas, los procesados y la denunciante, junto a un grupo de amigos, terminaron en la habitación de la vivienda de uno de los condenados. El resto de personas se marchó sobre las 4.00 horas y solo se quedaron en el cuarto los dos primos y la víctima, que se había quedado dormida en la cama debido a la ingesta de alcohol.

Según recoge el fallo, aprovechando que la situación de la mujer, «sin posibilidad de otorgar consentimiento alguno», sobre las 7.00 de la mañana y, tras desnudarla de cintura para abajo «para satisfacer su ánimo libidinoso», la violó. Ella se despertó y lo miró «sorprendida» y él, al ver que había recuperado la «conciencia», se detuvo y abandonó el dormitorio. Fue en ese momento cuando el otro condenado, que había permanecido en un sillón de la habitación, valiéndose del estado de «sopor» y sabedor de que la víctima «no estaba en condiciones de mostrar oposición», la penetró.

Después de los hechos y aún en estado de «shock», la mujer abandonó el domicilio, llamó a una amiga para contarle lo ocurrido. Más tarde relató lo sucedido a su madre y a su hermana y denunció ante la Policía Nacional.

Estrés postraumático

A consecuencia de estos hechos, según la sentencia, la mujer tuvo que recibir asistencia psicológica por la ansiedad y depresión y, según la psicóloga que la trató, presentaba estrés postraumático. También tuvo que marcharse de Badajoz a vivir a otra ciudad.

El tribunal da especial trascendencia como «prueba de cargo suficiente» para desvirtuar la presunción de inocencia de los acusados al testimonio de la víctima, que considera verosímil y creíble. Asimismo, destaca que su relato incriminatorio ha sido «persistente» en el tiempo y que no existe móvil de resentimiento o venganza por su parte, ya que tanto los propios procesados como los testigos reconocieron que entre la mujer y los condenados existía «buena relación» antes de estos hechos.

En cambio, sobre la versión de los acusados, que siempre han mantenido que las relaciones sexuales fueron consentidas, los magistrados entienden que hay contradicciones sobre lo que sucedió esa noche y considera «inadmisible» que se tratara de desvirtuar la declaración de la mujer con alusiones a «conductas que entran de lleno en su libertad sexual».

Además de las penas de prisión, la Audiencia prohíbe a los dos condenados acercarse a menos de 500 metros de la víctima durante 10 años y la medida de libertad vigilada durante 5 años.

La fiscalía pedía para ellos 7 años de cárcel, pena que la acusación particular elevaba a 9.

La sentencia no es firme y se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).