Música
El dueto Daniel López y Sofía Núñez ofrece un concierto en Ámbito Cultural
El dúo amateur formado por abuelo y nieta canta este viernes a las 19.00 horas
El dueto musical formado por Daniel López y Sofía Núñez ofrece un concierto esta viernes a partir de las 19.00 horas en la sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz en el que interpretarán canciones populares, boleros y fragmentos de zarzuelas. Algunas de las piezas las interpretarán en solitario y otras como dúo.
Este dueto amateur formado por abuelo y nieta hace diez años, en su tiempo libre ofrecen repertorios variados. Daniel López es un cantante de música ligera y clásica que desde muy joven comenzó como vocalista en la orquesta Crisol de Zafra .El veterano cantante ha pisado escenarios como el Palacio de Congresos de Badajoz, el teatro López de Ayala o el Palacio de la Isla de Cáceres.
Por su parte, Sofía Núñez, aficionada desde la infancia a la música, plasma en la canción sus experiencias, emociones y sentimientos.
La entrada es libre y gratuita.
