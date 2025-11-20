La formación portuguesa Juventus Ensemble ofrece un concierto en Badajoz

La formación portuguesa Juventus Ensemble, dirigida por Filipe Pinto-Ribeiro, ofrece este viernes por la tarde (20.30 horas) un concierto dentro de la programación del XXV Ciclo de Hojas de Álbum, que organiza la Sociedad Filarmónica de Badajoz con el patrocinio de la diputación.

El recital se celebra en el salón noble de la institución provincial, en la calle Obispo, y la entrada es libre hasta completar el aforo.

El ensemble, integrado por Arieta Liatsi (violín), Alfonso Pinto-Ribeiro (violín), Gustavo Rebelo (viola), Sofía Torres Durán (violonchelo) y Telmo Costa(clarinete) interpretará dos cuartetos de cuerda y clarinete de Antonín Dvořák y Wolfgang Amadeus Mozart.

El primero será el Cuarteto de cuerda en fa mayor, Op. 96, conocido como ‘Cuarteto Americano’, el duodécimo cuarteto de cuerda compuesto por Dvořák, que fue escrito en 1893, durante unas vacaciones de verano en la ciudad de Spillville (Iowa), mientras ocupaba el puesto de director (1892-1895) del Conservatorio Nacional de Música de América de Nueva York. Esta obra supuso un punto de inflexión en su producción de música de cámara, ya que durante décadas se había esforzado sin éxito para encontrar un equilibrio entre su invención melódica desbordante y una estructura clara, y en esta obra finalmente se unieron.

La siguiente obra del programa es el 'Quinteto con Clarinete KV. 581', el único quinteto con clarinete compuesto por Mozart. Terminó su composición en 1789 y es una de las mejores obras del repertorio para clarinete. Es muy popular por sus melodías líricas, especialmente en su segundo movimiento.

Plataforma de creación

La formación Juventus Ensemble fue fundada en 2022 y toma su nombre de la diosa de la juventud de la mitología romana. Su objetivo principal es ser una plataforma de creación y un catalizador de oportunidades para los mejores talentos emergentes del panorama musical. Ha promovido conciertos y residencias artísticas con la colaboración de artistas de renombre mundial, como Pascal Moraguès, Jack Liebeck, Stephan Picardo Filipe Pinto-Ribeiro, abordando un repertorio de diversas épocas y estilos musicales.

Entre los jóvenes músicos que han participado en sus conciertos destacan los violinistas Alfonso Pinto-Ribeiro, Arieta Liatsi y Xunyue Zhang; los violistas Francisco Lourenço, Sofia Silva Sousa e Gustavo Rebelo; los violonchelistas Geirthrudur Gudmundsdottir y Ghilherme Moraes; el contrabajista Rui Pedro Rodrigues; la clavecinista Rafaela Salgado; el clarinetista João Paiva; y la flautista Sónia Pais.

En 2023, el Juventus Ensemble realizó el estreno mundial del sexteto ‘Dreaming and Thinking’, del compositor estadounidense Bruce Adolphe, en el Ciclo Musical-Mente, en Oporto. Ese mismo año, hizo su debut internacional con dos conciertos en el Festival de Musique de Prémery, en Francia.